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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:26 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulunda (MEBS) kursiyer teğmen olan sanık Kadir Okur savunma yaptı.

Okur, 15 Temmuz'da bölüğünün ortak kullandığı WhatsApp grubuna üstleri tarafından, "Herkes mesaiye gelsin, sorgulamayın." şeklinde mesaj geldiğini belirtti.

Mesaisi bitmesine rağmen gelen mesaj sonrasında 21.45'te işe geri geldiğini aktaran Okur, "Bize bilgi verilmemesi dolayısıyla birliğimizi korumak üzere silahlandırıldığımızı düşündüm. Toplandık ve içtima alındı. Tabur Komutanımız 'İçinizi rahat tutun, emir aldık.' dedi. İçtima alındıktan sonra komutanımıza 'Nereye gidiyoruz?' dedik. Metin Bilgici 'Yazılı emir var' dedi. Daha sonra da nizamiyeden çıkarıldık." dedi.

Darbe teşebbüsünden haberi olmadan Akıncı Üssü'ne götürüldüğünü savunan Okur, o gece hiçbir olaya karışmadığını, sabaha karşı da yetkililer tarafından gözaltına alınıp daha sonra da tutuklandığını anlattı.

Okur, örgüt tarafından kullanıldığı ileri sürülen, "Cover Me" isimli programı kullandığına yönelik suçlamayı da kabul etmedi.

Darbe faaliyetine karışmadığını iddia eden Okur, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- "Sorgulamayın, herkes mesaiye gelsin"

Sanık kursiyer teğmen Faruk Solmaz da 15 Temmuz akşamı, WhatsApp grubuna atılan, "Sorgulamayın, herkes mesaiye gelsin." şeklindeki mesaj emri üzerine birliğe gittiğini söyledi.

MEBS Okulu'na geldiğini ve oradan hareket etmeden önce olayı tam kavrayamadıklarını aktaran Solmaz, "Metin Bilgici olayı bize anlatmadı. Aldığımız eğitim de emirleri sorgulamamıza izin vermiyordu. Okula girerken arabamla girdim. O esnada bana kimse giriş ve çıkışların yasak olduğunu söylemedi. Emir-komuta zincirinde emirlere uyduk. Eren Çalışkan ve Metin Bilgici'yi de hiç görmedim. Kübra arkadaşımız WhatsApp grubunu kurarken yanındaydım. Hiçbir arkadaşımızın zarar görmemesi için kurulan bir gruptur. Suçtan kurtulmak için değil, oradan diğer arkadaşlarımızı da çıkartıp, oradan kurtulmak için bu grup kuruldu." ifadelerini kullandı.

Solmaz, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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