Akıncı Üssü davası

Mesaisi bitmesine rağmen gelen mesaj sonrasında 21.45'te işe geri geldiğini aktaran Okur, "Bize bilgi verilmemesi dolayısıyla birliğimizi korumak üzere silahlandırıldığımızı düşündüm. Toplandık ve içtima alındı. Tabur Komutanımız 'İçinizi rahat tutun, emir aldık.' dedi. İçtima alındıktan sonra komutanımıza 'Nereye gidiyoruz?' dedik. Metin Bilgici 'Yazılı emir var' dedi. Daha sonra da nizamiyeden çıkarıldık." dedi.

Darbe teşebbüsünden haberi olmadan Akıncı Üssü'ne götürüldüğünü savunan Okur, o gece hiçbir olaya karışmadığını, sabaha karşı da yetkililer tarafından gözaltına alınıp daha sonra da tutuklandığını anlattı.

Okur, örgüt tarafından kullanıldığı ileri sürülen, "Cover Me" isimli programı kullandığına yönelik suçlamayı da kabul etmedi.

Darbe faaliyetine karışmadığını iddia eden Okur, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- "Sorgulamayın, herkes mesaiye gelsin"

Sanık kursiyer teğmen Faruk Solmaz da 15 Temmuz akşamı, WhatsApp grubuna atılan, "Sorgulamayın, herkes mesaiye gelsin." şeklindeki mesaj emri üzerine birliğe gittiğini söyledi.

MEBS Okulu'na geldiğini ve oradan hareket etmeden önce olayı tam kavrayamadıklarını aktaran Solmaz, "Metin Bilgici olayı bize anlatmadı. Aldığımız eğitim de emirleri sorgulamamıza izin vermiyordu. Okula girerken arabamla girdim. O esnada bana kimse giriş ve çıkışların yasak olduğunu söylemedi. Emir-komuta zincirinde emirlere uyduk. Eren Çalışkan ve Metin Bilgici'yi de hiç görmedim. Kübra arkadaşımız WhatsApp grubunu kurarken yanındaydım. Hiçbir arkadaşımızın zarar görmemesi için kurulan bir gruptur. Suçtan kurtulmak için değil, oradan diğer arkadaşlarımızı da çıkartıp, oradan kurtulmak için bu grup kuruldu." ifadelerini kullandı.

Solmaz, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

