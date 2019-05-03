HABER

Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:25 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulundan (MEBS) sanık kursiyer teğmen Merve Duğan, savunmasında, 15 Temmuz akşamı kendisini önce birliğe sonra da Akıncı Üssü'ne götüren tabur komutanı Metin Bilgici'nin emrini, suç sayılacağı için sorgulayamadığını söyledi.

Savcının kendisi hakkındaki mütalaasını kabul etmediğini savunan Duğan, olay günü gece 02.30-03.00 arasında yanlış bir şeye alet edildiğini anladığını öne sürdü.

Duğan, sabah saatlerinde bulduğu ilk fırsatta okuluna komutanlarının emri üzerine döndüğünü belirterek, "Darbe gününde veya öncesinde darbe girişiminde bulunulacağından haberdar değildim. Olay gecesi sadece komutanlarımdan gelen emir doğrultusunda sadece bekledim, kimseye de fiili olarak hiçbir şey yapmadım. O gece özellikle seçilmediğim ortadadır, hiçbir yazışmada da bulunmadım." dedi.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını, bunun da tanık beyanlarıyla doğrulandığını savunan Duğan, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- "Yapılan işin illegal olduğunu anladım"

Sanık kursiyer teğmen Osman Bekar, 15 Temmuz günü ortak Whatsapp grubuna "göreve çağrıldıkları"na yönelik mesaj geldiğini söyledi.

Önce hiç bir şeyden haberleri olmadığını, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı'na yönelik terör saldırısı olduğuna dair üstleri tarafından bilgi verildiğini öne süren Bekar, "Tabur komutanı tarafından toplandık. Tabur komutanı Metin Bilgici, 'İçiniz rahat olsun, görev verildi, sorgulamayın, beni takip edin.' dedi. Daha sonra bizler dışarı çıkarıldık. Otoparklara geldik ve 10 araçla Samsun nizamiyeden çıkış yaptırıldık. Çıkarken araçlardan indirilmedik, hiçbir zorlama yapmadık, kimseyle konuşmadık." ifadelerini kullandı.

Bekar, yarım saat sonra bir binanın önünde durdurulduklarını belirterek, "Daha önce Akıncı'ya hiç gitmedim. Binanın önünde bize şarjör dağıttılar ama ben hiç takmadım. Daha sonra yapılan işin illegal olduğunu anladım, kendimi güvenceye alıp birliğimize geri döndük ve o lanet gecenin bitmesini bekledim. Sabah saatlerinde kaçıp kurtulma planları yapmaya başladık." iddiasında bulundu.

Daha sonra karşısına çıkan ve ismini bilmediği bir rütbeliye, "İllegal olaya dahil olmak istemediği"ni söylediğini ileri süren Bekar, "Benim 4. Ana Jet Üssü'nden çıkmam engellendi ama buna rağmen sivil araçlarımızın bulunduğu yere giderek oradan çıkış yaptık ve MEBS Okulu'na geri geldim. 15 Temmuz'da hiçbir şeye müdahil olmadım." şeklinde konuştu.

Bekar, darbe faaliyetine karışmadığını savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
O ülkeyi çekirgeler bastı! Korkutan görüntüO ülkeyi çekirgeler bastı! Korkutan görüntü
Aksaray’da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdiAksaray’da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akıncı Üssü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü kursiyer teğmen Merve Duğan MEBS Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü teğmen Osman Bekar

En Çok Okunan Haberler

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Ankara'da FETÖ operasyonları! Onlarca gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonları! Onlarca gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma!

Bolu Belediye Başkanı Özcan'a soruşturma!

Suudi Arabistan'ı çekirgeler bastı! Korkutan görüntü

O ülkeyi çekirgeler bastı! Korkutan görüntü

AK Parti’li aday adayına silahlı saldırı

AK Parti’li aday adayına silahlı saldırı

Havalimanında gerçeğini aratmayan uçak kazası tatbikatı

Havalimanında hareketli anlar! Yerde böyle yardım bekledi

FETÖ sınav sonuçları açıklanmadan tebrik etmiş

FETÖ sınav sonuçları açıklanmadan tebrik etmiş

CHP'den Ankara İl Jandarma Komutanı hakkında suç duyurusu

CHP'den Ankara İl Jandarma Komutanı hakkında suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.