Akıncı Üssü davası

'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

Duğan, sabah saatlerinde bulduğu ilk fırsatta okuluna komutanlarının emri üzerine döndüğünü belirterek, "Darbe gününde veya öncesinde darbe girişiminde bulunulacağından haberdar değildim. Olay gecesi sadece komutanlarımdan gelen emir doğrultusunda sadece bekledim, kimseye de fiili olarak hiçbir şey yapmadım. O gece özellikle seçilmediğim ortadadır, hiçbir yazışmada da bulunmadım." dedi.

Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulundan (MEBS) sanık kursiyer teğmen Merve Duğan, savunmasında, 15 Temmuz akşamı kendisini önce birliğe sonra da Akıncı Üssü'ne götüren tabur komutanı Metin Bilgici'nin emrini, suç sayılacağı için sorgulayamadığını söyledi.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını, bunun da tanık beyanlarıyla doğrulandığını savunan Duğan, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- "Yapılan işin illegal olduğunu anladım"

Sanık kursiyer teğmen Osman Bekar, 15 Temmuz günü ortak Whatsapp grubuna "göreve çağrıldıkları"na yönelik mesaj geldiğini söyledi.

Önce hiç bir şeyden haberleri olmadığını, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı'na yönelik terör saldırısı olduğuna dair üstleri tarafından bilgi verildiğini öne süren Bekar, "Tabur komutanı tarafından toplandık. Tabur komutanı Metin Bilgici, 'İçiniz rahat olsun, görev verildi, sorgulamayın, beni takip edin.' dedi. Daha sonra bizler dışarı çıkarıldık. Otoparklara geldik ve 10 araçla Samsun nizamiyeden çıkış yaptırıldık. Çıkarken araçlardan indirilmedik, hiçbir zorlama yapmadık, kimseyle konuşmadık." ifadelerini kullandı.

Bekar, yarım saat sonra bir binanın önünde durdurulduklarını belirterek, "Daha önce Akıncı'ya hiç gitmedim. Binanın önünde bize şarjör dağıttılar ama ben hiç takmadım. Daha sonra yapılan işin illegal olduğunu anladım, kendimi güvenceye alıp birliğimize geri döndük ve o lanet gecenin bitmesini bekledim. Sabah saatlerinde kaçıp kurtulma planları yapmaya başladık." iddiasında bulundu.