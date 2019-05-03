Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssündeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulunda (MEBS) kursiyer teğmen olan sanık İbrahim Halil Kaya savunma yaptı. Kaya, 15 Temmuz akşamı saat 23.00'e kadar bir arkadaşının evinde olduğunu, akşam telefonuna gelen emirle de göreve çağrıldığını öne sürdü.

Komutanları Metin Bilici'nin, terör tehdidi yaşandığını ve Samsun Nizamiyesine gelmesi gerektiği şeklinde emir verdiğini belirten Kaya, "Ben de Samsun Nizamiyesine gittim. Saat 23.50 sularında araçlarla nizamiyeden hiçbir zorlukla karşılaşmadan çıktık. Toplam 10 araçla hareket ettik. Daha önce hiç görmediğim bir yere götürüldüm." iddiasında bulundu.