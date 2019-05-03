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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 19:17 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssündeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssündeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulunda (MEBS) kursiyer teğmen olan sanık İbrahim Halil Kaya savunma yaptı. Kaya, 15 Temmuz akşamı saat 23.00'e kadar bir arkadaşının evinde olduğunu, akşam telefonuna gelen emirle de göreve çağrıldığını öne sürdü.

Komutanları Metin Bilici'nin, terör tehdidi yaşandığını ve Samsun Nizamiyesine gelmesi gerektiği şeklinde emir verdiğini belirten Kaya, "Ben de Samsun Nizamiyesine gittim. Saat 23.50 sularında araçlarla nizamiyeden hiçbir zorlukla karşılaşmadan çıktık. Toplam 10 araçla hareket ettik. Daha önce hiç görmediğim bir yere götürüldüm." iddiasında bulundu.

Kaya, Akıncı'ya gelmeyen bir arkadaşından Whatsapp grubuna "İllegal bir iş yapılıyor" yazılı mesaj gelmesi üzerine sabah olana kadar yeşillik bir alanda ağaçların arasında saklandığını öne sürdü.

Sabaha karşı birliğine gitmeye çalıştığını, birliğine ulaştıktan sonra gözaltına alındığını anlatan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ben kesinlikle herhangi bir darbe girişimine katılmadım, hiçbir fiil ve eylemde bulunmadım. Tabur komutanı Metin Bilici tarafından Akıncı Üssüne götürüldüm. Tam 34 aydır sorgusuz ve sualsız darbeye teşebbüsten tutukluyum. Sadece masum bir kursiyer olarak komutanlarımın verdiği emirlere uymaktan başka bir şey yapmadım. Aleyhime bir tek delil bile bulunmamaktadır."

Kaya, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya pazartesi günü devam edilmek üzere ara verildi.

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Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi - FETÖ'nün darbe girişimi MEBS Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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