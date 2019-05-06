Akıncı Üssü davası

Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Burası şimdilerde İstanbul'un en kalabalık noktası

Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Burası şimdilerde İstanbul'un en kalabalık noktası

Burada tabur komutanı Metin Bilgici'nin "Yazılı emir var" demesinin sorgulama yapmalarının önüne geçtiğini iddia eden Beyret, verilen emirlerin arka planında neler olduğunu bilmediklerini ancak emirlerde kanunsuz bir şey bulunmadığını öne sürdü.

Beyret, 15 Temmuz'da WhatsApp grubuna 21.37'de "herkes mesaiye geliyor", 21.49'da da "arkadaşlar sorgulamayın, herkes mesaiye gelsin" yazılı mesajlar gelmesi üzerine kışlaya gittiğini anlattı.

"Bilmeden sürüklendiğim bu hain olayın içinde bilerek ve isteyerek yer almadım." diyen Beyret, tek suçunun emirlere uymak olduğunu ileri sürdü.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Beyret, okula giriş ve çıkış yaparken de hiçbir ikazla karşılaşmadığını ileri sürerek, 00.40 gibi neresi olduğunu daha önce bilmediği Akıncı Üssü'ne getirildiklerini ve 141. Filo yakınında beklediğini söyledi.

Okuldan gelen emirler doğrultusunda "illegal bir işin içinde oldukları" bildirilince üsten ayrılmaya karar verdiklerini, nizamiyeler tutulduğu için uygun zamanı beklediklerini belirten Beyret, sabah saatlerinde nizamiyelerin boşaltılmasıyla araçlarla ayrıldıklarını iddia etti.

Ardışık aramalar nedeniyle de hakkında örgüt üyesi olduğuna yönelik suçlama olduğunu belirten Beyret, ardışık aramalarda ismi geçen kişileri tanımadığını öne sürdü. Beyret, örgüt üyesi olduğuna ilişkin suçlamayı kabul etmedi.

Sanık kursiyer teğmen Yavuz Selim Özberk de WhatsApp grubuna atılan mesaj sonrası MEBS Okulu'na gittiğini belirtti.

Akıncı Üssü'ne hayatında hiç gitmediğini, o akşam götürüldüklerinde de neresi olduğunu tabeladan öğrendiğini iddia eden Özberk, burada ağaçlık bir alanda beklediğini, nöbet tutma, emniyet alma gibi herhangi bir faaliyette bulunmadığını ileri sürdü.

Özberk, "İllegal bir iş yapıyormuşsunuz" şeklindeki mesajı duyunca üsten ayrılmak istediğini, uygun bir saatte araçla MEBS Okulu'na döndüklerini söyledi.

Sanık Özberk de FETÖ/PDY ya da başka bir örgütle bağı bulunmadığını iddia etti.

Duruşmaya öğle arasından sonra devam edilmek üzere ara verildi.

