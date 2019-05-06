Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulunda (MEBS) kursiyer teğmen olan Muhammed Osman Haktanır savunma yaptı.

Haktanır, WhatsApp grubuna gelen mesaj emri üzerine okula gittiğini ve buradan da Akıncı Üssü'ne götürüldüklerini söyledi.

Gruplara ayrıldıklarını ve kendisinin de olduğu bazılarının, sonradan 141. Filo olduğunu öğrendikleri yerde bırakıldıklarını anlatan Haktanır, burada ağaçlık bir yerde beklediğini ileri sürdü.

Haktanır, "İllegal bir girişimin içinde oldukları"na yönelik gelen bir mesaj üzerine bulundukları yerden çıkmak istediklerini ancak MEBS Okulu'na sabah gidebildiklerini iddia etti.