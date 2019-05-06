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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 18:42 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulunda (MEBS) kursiyer teğmen olan Muhammed Osman Haktanır savunma yaptı.

Haktanır, WhatsApp grubuna gelen mesaj emri üzerine okula gittiğini ve buradan da Akıncı Üssü'ne götürüldüklerini söyledi.

Gruplara ayrıldıklarını ve kendisinin de olduğu bazılarının, sonradan 141. Filo olduğunu öğrendikleri yerde bırakıldıklarını anlatan Haktanır, burada ağaçlık bir yerde beklediğini ileri sürdü.

Haktanır, "İllegal bir girişimin içinde oldukları"na yönelik gelen bir mesaj üzerine bulundukları yerden çıkmak istediklerini ancak MEBS Okulu'na sabah gidebildiklerini iddia etti.

"Ben amirlerimin emirlerine itaat ettim. Emirle Akıncı'ya gittim, emirle MEBS okuluna döndüm." diyen Haktanır, suçlamaları reddetti.

Sanık eski kursiyer teğmen Erkan Durmuş da savunmasında mütalaanın ön yargıyla hazırlandığını savunarak, iddiaların soyut birer yorumdan ibaret olduğunu belirtti.

Durmuş, emir üzerine birliğe gittiğini, buradan da nereye gidileceğini bilmeden çıkarıldığını ve Akıncı Üssü'ne götürüldüklerini iddia etti.

Darbeye karıştığına dair ne bir iletişim kaydının ne de bir görüntü kaydının bulunduğunu ileri süren Durmuş, ayrıca ne kendisiyle ne de kursiyerlerle alakalı çelişkili savunması olmadığını ifade etti.

''Darbede görev alacakların bir listenin oluşturulduğu'' iddiasını da reddeden Durmuş, böyle bir listenin söz konusu olmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan Durmuş, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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