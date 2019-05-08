Akıncı Üssü davası

Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...

Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...

Gece eğitimi için mesaiye çağrıldıklarını düşündüğünü öne süren Keskin, Çalışkan'a gece eğitimi için mi çağrılıp çağrılmadıklarını sorduğunda ne için olduğunu bilmediğini söylediğini iddia etti.

Keskin, astsubaylıktan teğmenliğe geçiş yaptığını anlattığı savunmasında, 15 Temmuz'da normal mesaiden sonra evine gittiğini, 21.37'de kursiyerlerin ortak WhatsApp grubuna, bölük komutan vekili üsteğmen Eren Çalışkan tarafından herkesin mesaiye gelmesi ve emrin sorgulanmamasına yönelik mesajlar atıldığını söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulunda kursiyer teğmen olan sanık Mert Keskin savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Yakın arkadaşı Murat Yazıcı'yı da evinden alarak 22.25'te kışlaya giriş yaptığını dile getiren Keskin, tabur binasına geçtiklerinde üsteğmen Çalışkan ile tabur komutanı Metin Bilgici'yi gördüklerini kaydetti.

Keskin, emir verilmesi üzerine eğitim elbisesi giydiklerini anlatarak, Eren Çalışkan'ın silah ve teçhizatlarını almasını söylemesi üzerine, bölük astsubaylığına idareten baktığı için deponun anahtarlarını aldığını söyledi.

Tabur komutanı nezaretinde depoyu açtığını ve herkesin tabanca ile G3 silah aldığını savunan Keskin, ancak G3'lerin mühimmatının bulunmadığını ileri sürdü.

"O sırada darbe ile ilgili bir bilgim yoktu ve emir de yasaldı." diyen Keskin, sonrasında askeri araç planlaması olmadığı için sivil araçlarla kışladan çıkış yapıldığını ifade etti.

Keskin, tabur komutanı Bilgici'ye sorduklarında da "İçiniz rahat olsun. Görev verildi, gidiyoruz." dediğini savunarak, terör saldırısı olduğu endişesiyle herkesin bir telaş yaşadığını öne sürdü.

Kışladan 23.50'de çıktıklarını, bu sırada radyodan darbe girişimiyle alakalı bir şey duymadığını ileri süren Keskin, 01.00 civarı Akıncı Üssü'ne geldiklerini dile getirdi.