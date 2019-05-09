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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:33 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulunda kursiyer teğmen olan sanık Ahmet Tarık Kaya, savunma yaptı.

Kaya, olay günü Kızılay'da kafede otururken WhatsApp grubundan atılan, "Arkadaşlar sorgulamayın birliğe gelin." mesajıyla ne olduğunu bilmeden birliğe gittiklerini ve darbeye katılmak gibi bir amaçları olmadığını iddia etti.

Olaylara kasti olarak karışmadığını ve silah kullanmadığını öne süren Kaya, o gece tek yaptığı şeyin darbe girişiminden habersiz, emirleri yerine getirmek olduğunu savundu.

"Yasaya aykırı, konusu suç olan bir iş yapmadım." diyen Kaya, dönemin tabur komutanı kurmay yarbay Metin Bilgici'nin talimatıyla taburlar bölgesinde toplandıklarını iddia ederek, Bilgici'nin, otoparktaki araçlarla kendisini takip etmeleri emriyle Akıncı Üssüne vardıklarında burada bulunan 141. Filoya götürüldüklerini ileri sürdü.

Gece 03.00'ten sonra illegal bir durumun olduğunu anladığını, işlerin "farklı" olduğunu öğrenince kurtulmak için fırsat kolladığını iddia eden Kaya, kendi imkanlarıyla Akıncı Üssü'den ayrıldığını ve darbenin bir parçası olmadığını öne sürdü.

FETÖ üyeliği iddialarını da reddeden Kaya, örgüt ile bir bağı bulunmadığını, kendisini bu duruma düşürenlerden şikayetçi olduğunu belirterek, tahliye ve beraat talep etti.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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15 Temmuz Akıncı Üssü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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