Akıncı Üssü davası

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Olanları "reaksiyon hızlarının ölçüldüğü" şeklinde yorumladığını savunan Koç, emir doğrultusunda beylik tabancalarını aldıklarını ve arkadaşları arasında "tatbikat" ve "terör eylemleri" gibi söylemlerin konuşulmaya başlandığını belirtti.

Koç, birliğe geldiklerinde, gelmeleri için WhatsApp'tan mesaj atan bölük komutan vekili eski üsteğmen Eren Çalışkan'ın üniformaları giymelerini emrettiğini, neler olduğunu sorduklarında ise "Sorgulamayın. Dediğimizi yapın." cevabını aldıklarını ileri sürdü.

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda savunmasını yapan Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulunda kursiyer teğmen olan sanık Fatih Koç, Kızılay'da dolaşırken gelen mesaj üzerine birliğine gittiğini iddia etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Tabur komutanı eski yarbay Metin Bilgici'nin kendilerine, "İçinizi ferah tutun. Amirlerinizin emirlerini yerine getirin." şeklinde konuştuğunu ileri süren Koç, daha sonra Bilgici'nin emriyle kendisini takip ederek, Akıncı Üssüne geldiklerini, burada da yine Bilgici'nin, "Bundan sonra emir komuta havacılarda." diyerek gruplara ayrıldıkları iddiasında bulundu.

Koç, bölük astsubayı İbrahim Alkan'ın, "İllegal bir iş içindesiniz. Eğitim merkez komutanının emri, geri dönün." mesajıyla her şeyin değiştiğini ileri sürerek, Yarbay Alpaslan Aydın'ın da "Metin Bilgici görevden alındı. Emir komuta bende. Bir an önce oradan çıkmaya çalışın. Hiçbir suça karışmadan birliğinize dönün." dediğini anlattı.

Hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığından aklına gelen tek şeyin arkadaşlarını aramak olduğunu savunan Koç, emirlerin kanunsuz olduğunu öğrendiğinde birliğine geri döndüğünü öne sürdü.

Koç, kursiyer teğmenler arasında kurulan WhatsApp grubunun kendilerini aklamak için kurulduğu iddiasını reddederek, grubun olayları anlama ve üsten çıkıp birliğe dönmek için kurulduğunu iddia etti.