Akıncı Üssü davası

Saat 23.00 sularında filo bölgesine uğradığında Boğaziçi Köprüsü'nün askerler tarafından kapatıldığını ve bir terör saldırısı olduğunu duyduğunu belirten Sarıkaya, "Duyduklarım, yapılanların TMH kapsamında olduğunu doğruluyordu." diyerek gece 03.00 sularında darbeden haberdar olduğunu, olanları anlamak için kursiyer gazinosunda beklediğini savundu.

Sarıkaya, aldığı emirlerin saat 20.00'den önce olduğunu, bu süre içerisinde darbe girişiminin henüz ortaya çıkmadığını ve bu emirlerin "şüpheli, dikkat çekecek, mevzuata aykırı, kanun dışı" olmadığını ileri sürdü.

Eski kursiyer teğmen Ekrem Kandur ise savunmasında, aldıkları emirle uçuş malzemelerini taşıdıklarını, burada "merak saikiyle" iki şarjöre mermi koyduğunu ileri sürerek, "Bunda olağan dışı bir durum görülmemektedir." dedi.

Kandur, askeri lise ile birlikte on bir yıl askeriyenin içinde olduğunu ve 15 Temmuz dahil hiçbir dönemde hukuksuz bir emir almadığını, ve hiçbir emre itaatsizlik etmediğini iddia ederek, hakkındaki darbeci ve örgüt üyeliği suçlamalarını reddetti.

Duruşmaya öğle arası verildi.

