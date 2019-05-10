Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık kursiyer pilot eski üsteğmen Mehmet Zahid Çelik, esasa ilişkin savunmasında 2015 yılında üsse atandığını, yaşadığı sorunlar yüzünden devre kaybettirildiğini ve "F-16 ile uçamaz" raporu verilmesi üzerine üste idari işlerle görevlendirildiğini söyledi. Çelik, 15 Temmuz günü saat 17.00'de filo komutanı eski yarbay Hakan Karakuş'un 141. filo brifing salonunda kendilerini toplayıp telefonları vermelerini istediğini belirterek "Bugünün çok önemli bir gün olduğunu, PKK terör örgütüne karşı çok büyük bir operasyon yapılacağını, telefonları sızma olmaması için topladığını, üsten HDP’ye oy çıktığı için kimseye güvenmediğini, söz konusu harekatla örgüte büyük zarar verileceği, bizlere de mühimmat kontrolü getir götür ve benzeri görevler verileceği, emirleri uçuş hocalarımızdan alacağımızı, emirlere mutlak surette riayet edileceği şeklinde beyanda bulundu." dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu Osmanlı Ocaklarından Binali Yıldırım’a tam destek Zonguldak'ta sahil atıklardan temizleniyor

Daha sonra kursiyerlerden sorumlu eğitim subayı eski pilot yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz'un, filo komutanının emirlerini kendisinin ileteceğini, ilerleyen saatlerde kendilerini çağırıp çeşitli görevler vereceğini söylediğini anlatan Çelik, 20.30 sularında Kaygusuz'un kendilerini çağırarak, "Harekat başladı. Bu saatten sonra emirlerime mutlak itaat edeceksiniz. Emirleri sorgulamayın, söylediklerimi harfiyen yerine getirin. Yoksa sonunuz kötü olur." şeklinde söylemlerde bulunduğunu öne sürdü. Kaygusuz'un, bilgisi dışında giriş çıkış yapılmaması ve tel örgülü kapının kapatılarak filo binası önünde beklemesi yönünde emir verdiğini ileri süren Çelik, emirleri yerine getirerek beklemeye başladıklarını aktardı. Bir kursiyerin gelerek bir kişiye ihtiyaç olduğunu söylemesi üzerine kendisinin gittiğini ve gittikleri Yuva misafirhanesinin önünde eski yarbay Karakuş'un emri üzerine başka bir misafirhaneden aldığı Yuva Misafirhanesinin anahtarlarını Karakuş'a teslim ettiğini, kapıları açan Karakuş'un daha sonra, "Ben kuleye gidiyorum." diyerek ayrıldığını anlattı.