Akıncı Üssü davası

Aksoy, nizamiyeden içeri alınmadığını, bunun üzerine bölük komutan vekilini, o açmayınca da tabur komutanı Bilgici'yi aradığını vurgulayarak, onun da kendisine beklemesini emrettiğini öne sürdü.

15 Temmuz akşam saatlerinde Kızılay'da bir kafede oturduğu sırada 22.00 civarı bölük komutan vekilinin, derhal birliğe gelmelerine yönelik WhatsApp grubuna mesaj attığını anlatan Aksoy, tabur komutanı Metin Bilgici'nin emri olduğu belirtilen talimat üzerine kurs gördüğü MEBS Okulu'na gittiğini ifade etti.

Darbe girişimin yaşandığı dönemde MEBS Okulu'nda kursiyer teğmen olan Şuayip Aksoy savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Bir süre sonra tabur komutanı ve diğer kursiyerlerin araçlarla çıktığını, kendisinin de bir arkadaşının arabasına bindiğini aktaran Aksoy, buradan Bilgici'nin aracını takip ederek Akıncı Üssü'ne gittiklerini anlattı.

Aksoy, üste tabur komutanının emriyle gruplara ayrıldıklarını, buradan iç nizamiyeye götürüldüklerine işaret ederek, sonra kendisi ve birkaç kursiyerin lojman nizamiyeye sevk edildiklerini aktardı.

Sivil kıyafetli, teçhizatsız ve silahsız olduğu için nizamiye gerisinde beklemesinin istendiğini iddia eden Aksoy, bir süre sonra gelen seslerden dolayı nizamiyeye yaklaştığını ve toplanan bazı vatandaşları gördüğünü söyledi.

Aksoy, karışıklıktan dolayı iç nizamiyeye geçtiğini, bu sırada Binbaşı Emre Salim Kaya'nın aradığını, illegal bir girişim içinde bulunduklarını ve geri dönmelerini emrettiğini bildirdi.

Bu sırada bir şok yaşadığını ve ardından iç nizamiyedeki diğer kursiyerlerle görüştüğünü, sonra da diğer arkadaşlarına haber vermeye çalıştıklarını savunan Aksoy, çıkmak için fırsat buldukları sabah saatlerinde üsten ayrılıp MEBS Okulu'na döndüklerini kaydetti.