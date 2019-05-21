Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişimin yaşandığı dönemde kursiyer pilot teğmen olarak görev yapan Uluç Hüseyin Hançer, 15 Temmuz'da kendisine ve diğer kursiyerlere, filo komutanı Hakan Karakuş tarafından terörle mücadele harekatı olacağının söylendiğini iddia etti.

Hançer, "Terörle mücadele harekatı olarak bildiğim için verilen emirlere uydum. Sistematik bir şekilde amirlerim tarafından kandırılmışım. Ben sabah olup lojmanıma dönene kadar ne olduğunu anlayamadım." dedi.

Darbe kastıyla hareket etmediğini savunan Hançer, daha önce verdiği ifadelerin de arkasında olduğunu söyledi.

Hançer, kolluk, savcılık ve mahkeme huzurunda verdiği ifadelerinde itirafçı olduğunu belirterek, beyanları doğrultusunda örgüt mensubu kişilerin yakalandığını bildirdi.