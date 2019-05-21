Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.
Darbe girişimin yaşandığı dönemde kursiyer pilot teğmen olarak görev yapan Uluç Hüseyin Hançer, 15 Temmuz'da kendisine ve diğer kursiyerlere, filo komutanı Hakan Karakuş tarafından terörle mücadele harekatı olacağının söylendiğini iddia etti.
Hançer, "Terörle mücadele harekatı olarak bildiğim için verilen emirlere uydum. Sistematik bir şekilde amirlerim tarafından kandırılmışım. Ben sabah olup lojmanıma dönene kadar ne olduğunu anlayamadım." dedi.
Darbe kastıyla hareket etmediğini savunan Hançer, daha önce verdiği ifadelerin de arkasında olduğunu söyledi.
Hançer, kolluk, savcılık ve mahkeme huzurunda verdiği ifadelerinde itirafçı olduğunu belirterek, beyanları doğrultusunda örgüt mensubu kişilerin yakalandığını bildirdi.
Buna rağmen örgütün amaçları doğrultusunda hareket ettiğine yönelik de suçlandığını öne süren Hançer, suçlamayı kabul etmedi.
Hançer, tahliyesini ve beraatini istedi.
Sanık eski kursiyer pilot teğmen Samet Avşar da önceki beyanlarını kabul ettiğini belirterek, 15 Temmuz'da 143. Filo komutanı Mustafa Azimetli'nin emri üzerine, erken biten mesai sonrası evine gitmesine rağmen kışlaya döndüğünü söyledi.
Avşar, Azimetli'nin terörle mücadele harekatı ve sosyal faaliyet yapılacağını, bu doğrultuda kursiyerlere de görev verileceğini bildirdiğini belirterek, kendisinin de filo giriş kapısında görevlendirildiğini iddia etti.
Suç içermeyen, amirlerince verilen emirlere uyduğunu savunan Avşar, darbe girişimine yönelik bir faaliyette bulunmadığını öne sürdü.
Avşar, bir araya gazinoya gittiğini ve televizyonda bildiri okunduğunu gördüğünü, bundan dolayı ortamın karışık olduğunu anladığını savundu.
Gazinoda uyuya kaldığını, sabah uçak ve top sesleriyle uyandığını, daha sonra eşyalarını da alıp evine gittiğini iddia eden Avşar, 27 Temmuz'da gözaltına alındığını bildirdi.
Avşar, atılı suçları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini ve beraatini talep etti.
- Mihmandarlık yapmış
Sanık eski kursiyer pilot teğmen Suat Fatih Karadağ da 15 Temmuz'da sosyal faaliyet sebebiyle mesaiyi terk etmemeleri ve ayrılanların da dönmesi için emir verildiğini söyledi.
Karadağ, gazinoda yapılan toplantıda, 143. Filo komutanı Mustafa Azimetli'nin gün içinde sadece sosyal faaliyet değil, terörle mücadele harekatının da icra edileceğini söylediğini, bu nedenle de telefonları topladığını bildirdi.
Kendisine verilen mihmandarlık görevini saat 19.00-21.00 arasında lojman nizamiyenin iç kısmında yaptığını anlatan Karadağ, nöbet tutmadığını savundu.
Karadağ, filoya döndüğünde bir hareketlilik olduğunu gördüğünü, ancak terörle mücadele harekatı yapıldığı için durumu yadırgamadığını iddia etti.
Filodayken saat 02.00 civarı televizyonu izlediğinde hain girişimden haberdar olduğunu, ancak filodaki hareketlilikle bunu ilişkilendiremediğini öne süren Karadağ, ilerleyen saatlerde üsten ayrılıp evine gittiğini anlattı.
Karadağ, 27 Temmuz'da gözaltına alınana kadar telefonla yoklama verdiğini belirterek, suçlamaları kabul etmedi.
Terör örgütüyle de bir bağı bulunmadığını savunan Karadağ, tahliyesini ve beraatini istedi.
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