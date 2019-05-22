Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişimin yaşandığı dönemde 143'üncü Filo'da kursiyer pilot teğmen olan Taner Doğan, savunmasında, o gün terörle mücadele harekatı olacağının söylendiğini, kendisine de saat 18.00 gibi filo önünde bekleme görevi verildiğini anlattı.

Doğan, burada 1-1,5 saat kadar bekledikten sonra gazinoya geçtiğini ve yorgun olduğu için sabaha kadar istirahat ettiğini ileri sürdü.

"Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben masumum" diyen Taner Doğan, FETÖ ile de bir bağı bulunmadığını iddia etti.

Doğan, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık eski kursiyer pilot teğmen Ertuğrul Dinçer de 141'inci Filo'da yarbay Hakan Karakuş'un terörle mücadele harekatı yapılacağını bildirdiğini ve bilgi güvenliği açısından telefonları topladığını söyledi.