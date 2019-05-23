Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınlarıyla taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminin olduğu tarihte 143. Filo'da kursiyer pilot teğmen olan Hüseyin Mermer, 15 Temmuz gecesi, dışarıya hava almak için çıktığını, Akıncı Üssü'nde bir hareketlilik olduğunu gördüğünü ve o esnada derdest edilen bazı üst düzey rütbelilerden haberdar olmadığını ileri sürdü.

Kimseden kanun dışı ve illegal bir emir almadığını öne süren Mermer, darbeyi ilk öğrendiği anda korkuya ve paniğe kapıldığını ve tam olarak ne yapacağını bilmediğini iddia etti.

Tutuklanan üst düzey rütbelilere cebir ve şiddet uygulama ve o esnada silah bulundurma iddiasına ilişkin Mermer, 15 Temmuz gecesi silahının evinde olduğunu ve gözaltına alınıp şiddet gören üst düzey personeli hiç görmediğini öne sürdü. Mermer, müşteki ve tanık ifadelerinin kendisini desteklediğini söyledi.