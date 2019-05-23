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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 17:44 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınlarıyla taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminin olduğu tarihte 143. Filo'da kursiyer pilot teğmen olan Hüseyin Mermer, 15 Temmuz gecesi, dışarıya hava almak için çıktığını, Akıncı Üssü'nde bir hareketlilik olduğunu gördüğünü ve o esnada derdest edilen bazı üst düzey rütbelilerden haberdar olmadığını ileri sürdü.

Kimseden kanun dışı ve illegal bir emir almadığını öne süren Mermer, darbeyi ilk öğrendiği anda korkuya ve paniğe kapıldığını ve tam olarak ne yapacağını bilmediğini iddia etti.

Tutuklanan üst düzey rütbelilere cebir ve şiddet uygulama ve o esnada silah bulundurma iddiasına ilişkin Mermer, 15 Temmuz gecesi silahının evinde olduğunu ve gözaltına alınıp şiddet gören üst düzey personeli hiç görmediğini öne sürdü. Mermer, müşteki ve tanık ifadelerinin kendisini desteklediğini söyledi.

Mermer, bilerek ya da isteyerek kanun dışı hiçbir eylemde bulunmadığını iddia ederek mütalaada geçen darbe bastırılana kadar darbecileri desteklediği iddiasının doğru olmadığını savundu.

U.I.'nın kendisi hakkındaki FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasına ilişkin Mermer, örgütle hiçbir zaman ilişkisinin bulunmadığını, itirafçı U.I'nın beyanının soyut ve yalan olduğunu ileri sürdü.

Amirleri tarafından kandırıldığını iddia eden Mermer, mahkeme heyetinden tahliye ve beraatini talep etti.

Eski kursiyer pilot üsteğmen Yunus Emre Hoşoğlu ise 15 Temmuz’da sadece kendisine verilen emirleri yerine getirdiğini, darbeden haberinin olmadığını iddia etti.

Suçsuz olduğunu öne süren Hoşoğlu, tahliye talebinde bulundu.

Eski kursiyer pilot teğmen Muhammet Muzaffer Durmaz da kendisine isnat edilen tüm suçlamaları reddederek savunmasına başladı.

15 Temmuz gecesinde filo komutanı tarafından acilen çağrıldığını, akabinde cep telefonlarının toplandığını belirten Durmaz, kendisine emredildiği gibi 01.00'e kadar bir aracın başında beklediğini söyledi.

Gazinoya gittiğinde darbeden haberdar olduğunu ve büyük bir şok yaşadığını ifade eden Durmaz, ne yapması gerektiğini bilmediğini ve sabaha kadar bekledikten sonra evine gittiğini iddia etti.

Kendisini hukuken ve vicdanen akladığını belirten Durmaz, darbecilerin safında yer aldığına ilişkin iddiayı kabul etmeyerek FETÖ’yle hiçbir bağının olmadığını ileri sürdü.

Durmaz, mahkeme heyetinden tahliyesini talep etti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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15 Temmuz Akıncı Üssü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

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