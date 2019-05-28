Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık eski kursiyer pilot teğmen Berat Ölçer, 15 Temmuz günü 141. Filo'ya sabah 07.00'de gittiğini, filoda bulunduğu sırada filo komutanı Hakan Karakuş'tan mesainin devam edeceği yönünde emir aldıklarını iddia etti.

Filoda yapılan toplantının rutin bir toplantı olduğunu düşündüğünü savunan Ölçer, brifing salonuna gittiklerini ama toplantıdan önce cep telefonlarının toplatıldığını iddia etti. Ölçer, toplantıda PKK'ya karşı bir harekatın olacağının söylendiğini ileri sürdü.

Terörle mücadele harekatı kapsamında kendisiyle birlikte 6 kişinin pilotları uçaklara götürmek üzere görevlendirildiğini iddia eden Ölçer, havanın karanlık olmasından ve filoya yeni katılmasından dolayı hangi pilotların, şoförlüğünü yaptığı araca bindiğini bilmediğini savundu.