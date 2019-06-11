Akıncı Üssü davası

Yıldız, kendileriyle konuşan komutanların bu görüşmelerde bir darbeden bahsetmediğini iddia ederek, bazı kursiyerlerle sağlık amirliği yakınında çevre ve yol güvenliği için görevlendirildiğini anlattı.

Çıkışlarına yarbay Hakan Karakuş'un konuşma yapacağının söylenip izin verilmediğini ileri süren Yıldız, Karakuş'un telefonları topladığını, ardından da terör harekatı olacağını ve terörün belinin kırılacağını, binbaşı Mustafa Mete Kaygusuz'un bilgilendirme yapacağını söylediğini savundu.

Sanık eski kursiyer pilot üsteğmen Ahmet Oğuzhan Yıldız, 15 Temmuz günü 141. Filo'da normal mesaisine başladığını ve mesainin biteceği söylenen 14.00'e kadar ders çalıştığını iddia etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Bir süre sonra yakındaki 2-3 katlı binaya kamuflajlı kişilerin geldiğini gördüğünü de dile getiren Yıldız, susadığı için filoya gittiğini, burada da yabancı birliklerden gelen teğmenler ve komandolarla karşılaştığını, terör operasyonu olduğuna yönelik fikrinin pekiştiğini söyledi.

Görev verilen yere döndüğünde iki arkadaşını bulamadığı için kamuflajlı kişilerin yanına gittiğini söyleyen Yıldız, onlara neden geldiklerini sorduğunu, "terör operasyonu için" cevabını aldığını dile getirdi. Uykuları geldiği için sağlık amirliğine girdiklerini öne süren Yıldız, 03.00 civarı uyuduğunu ve sabah üsse yapılan top atışıyla uyandığını iddia etti.

Yıldız, bir gariplik olduğunu fark etmeleri üzerine gittikleri filoda da kimsenin kalmadığını gördüklerini, bu yüzden üsten ayrıldıklarını dile getirdi.

Televizyon ve telefon irtibatları bulunmadığı için darbe girişiminden gece boyunca bilgileri olmadığını öne süren Yıldız, daha sonra Etlik'teki ailesinin evine gittiğini, 27 Temmuz'a kadar da telefonla yoklama verdiğini söyledi.