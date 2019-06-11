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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 18:58 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık eski kursiyer pilot üsteğmen Ahmet Oğuzhan Yıldız, 15 Temmuz günü 141. Filo'da normal mesaisine başladığını ve mesainin biteceği söylenen 14.00'e kadar ders çalıştığını iddia etti.

Çıkışlarına yarbay Hakan Karakuş'un konuşma yapacağının söylenip izin verilmediğini ileri süren Yıldız, Karakuş'un telefonları topladığını, ardından da terör harekatı olacağını ve terörün belinin kırılacağını, binbaşı Mustafa Mete Kaygusuz'un bilgilendirme yapacağını söylediğini savundu.

Yıldız, kendileriyle konuşan komutanların bu görüşmelerde bir darbeden bahsetmediğini iddia ederek, bazı kursiyerlerle sağlık amirliği yakınında çevre ve yol güvenliği için görevlendirildiğini anlattı.

Bir süre sonra yakındaki 2-3 katlı binaya kamuflajlı kişilerin geldiğini gördüğünü de dile getiren Yıldız, susadığı için filoya gittiğini, burada da yabancı birliklerden gelen teğmenler ve komandolarla karşılaştığını, terör operasyonu olduğuna yönelik fikrinin pekiştiğini söyledi.

Görev verilen yere döndüğünde iki arkadaşını bulamadığı için kamuflajlı kişilerin yanına gittiğini söyleyen Yıldız, onlara neden geldiklerini sorduğunu, "terör operasyonu için" cevabını aldığını dile getirdi. Uykuları geldiği için sağlık amirliğine girdiklerini öne süren Yıldız, 03.00 civarı uyuduğunu ve sabah üsse yapılan top atışıyla uyandığını iddia etti.

Yıldız, bir gariplik olduğunu fark etmeleri üzerine gittikleri filoda da kimsenin kalmadığını gördüklerini, bu yüzden üsten ayrıldıklarını dile getirdi.

Televizyon ve telefon irtibatları bulunmadığı için darbe girişiminden gece boyunca bilgileri olmadığını öne süren Yıldız, daha sonra Etlik'teki ailesinin evine gittiğini, 27 Temmuz'a kadar da telefonla yoklama verdiğini söyledi.

Savcılık tarafından çağrıldıklarının söylenmesi üzerine gittiği üste gözaltına alındığını ve sonra da tutuklandığını anlatan Yıldız, 15 Temmuz gecesi suç teşkil eden bir eylemi bulunmadığını savundu.

Suçlamaları reddeden Yıldız, FETÖ üyesi olduğuna yönelik iddiayı da kabul etmedi.

Sanık eski kursiyer pilot teğmen Celal Onat da 15 Temmuz'da 141. Filo'da görev yaptığını, o akşam terörle mücadele harekatı kapsamında görev dağıtımı gerçekleştirildiğini söyledi ancak kendisine hiçbir görev verilmediğini iddia etti. Onat, görev verilmeyen birkaç kursiyerle otoparktaki araçlarına binip sohbet ettiklerini öne sürdü. Onat, burada müzik dinlemek için radyoyu açtıklarında kalkışma girişiminden haberdar olduklarını ifade ederek, yaşadıkları şokun ardından filoya gittiklerini ifade etti.

Onat, er gazinosundaki televizyonda da kalkışma girişiminden bahsedildiğini, o gece Akıncı Üssü'nde gerçekleşen olayların dışında kaldığını savundu.

Tuvalete girmek istediğinde dönemin hava kuvvetleri komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile karşılaştığını, onun burada olmasının sorun olmadığını düşündürdüğünü ve kendisini rahatlattığını ileri süren Onat, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Onat, tahliyesini ve beraatini talep etti.

15 Temmuz'da 141. Filo'da kursiyer pilot üsteğmen olarak görev yapan sanık Melih Döner de suçlamaları reddetti.

"Suçları işlemediğim sabittir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." diyen Döner, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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15 Temmuz Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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