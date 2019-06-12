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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 20:38 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Durumanın öğleden sonraki bölümünde, sanık eski kursiyer pilot üsteğmen Resul Metin, sabah başladığı savunmasını tamamladı.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan Metin, fotoğraftan teşhiste bulunan tanığın örgüt mensubu olduğuna yönelik beyanı da reddetti.

Darbe girişimine karışmadığını iddia eden Metin, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık eski kursiyer pilot teğmen Süleyman Ekşi de darbe girişimine iştirak etmediğini, darbe toplantılarına katılmadığını söyledi ve isnat edilen suçlamaları reddetti.

Ekşi, 15 Temmuz'da bayrak töreninin erken yapılmasının ardından ayrılmak için filo komutanın emrini beklemeye başladıklarını iddia ederek, 141. Filo komutanı Hakan Karakuş'un emriyle brifing salonunda toplandıklarını anlattı.

Telefonlarının toplatıldığını ve Karakuş'un kendilerine terörle mücadele harekatı kapsamında teorik bilgiler verdiğini, böyle bir harekat olabileceğini söylediğini ataran Ekşi, bu kapsamda beklemeye başladıklarını ifade etti.

Ekşi, ilerleyen saatlerde terörle mücadele harekatı kapasımında kursiyerlere ufak tefek görevler verildiğini ancak kendisinin görevlendirilmediğini iddia ederek, sınavları için çalışmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Filoya harekat komutanı kurmay albay Ahmet Özçetin'in yanı sıra Diyarbakır'dan pilotların geldiğini gördüğünü ifade eden Ekşi, ayrıca dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ı gördüğünü, Jandarma Genel Komutanının da geldiğini öğrendiğini iddia etti. Ekşi, komutanların da terörle mücadele harekatı kapsamında geldiğini ve harekatın başında olduklarını düşündüğünü savundu.

Gece boyunca kendisine bir görev verilmediğini, darbe girişiminden de haberdar olmadığını iddia eden Ekşi, gün aydınlandığında top seslerini duyduğunu, kursiyerlerin filoyu terk edebilecekleri söylenince ayrılıp Eryaman'daki evine gittiğini söyledi.

Suçlamaları kabul etmeyen Ekşi de tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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