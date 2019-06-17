Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık eski kursiyer pilot teğmen Muratcan Işık, 15 Temmuz'da 143. Filo gazinosunda görev yaptığını ifade ederek, filo komutanı Mustafa Azimetli'nin kursiyerlerle konuştuğunu söyledi.

Azimetli'nin, telefonları toplattırıp 15 Temmuz için terörle mücadele harekatı ve sosyal faaliyet yapılacağını söylediğini aktaran Işık, daha sonra gazinoda oturduğu sırada filonun harekat subayı binbaşı Ali Karabulut'un "Boşta olan biri gelsin" demesi üzerine bu emre uyduğunu ileri sürdü.

Işık, konusu suç teşkil eden bir emir verilmediğini savunarak, filo önünde beklemesi ve sosyal faaliyet için gelenleri öğretmenler gazinosuna yönlendirmesinin istendiğini iddia etti.