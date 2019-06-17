HABER

Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 21:42 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık eski kursiyer pilot teğmen Muratcan Işık, 15 Temmuz'da 143. Filo gazinosunda görev yaptığını ifade ederek, filo komutanı Mustafa Azimetli'nin kursiyerlerle konuştuğunu söyledi.

Azimetli'nin, telefonları toplattırıp 15 Temmuz için terörle mücadele harekatı ve sosyal faaliyet yapılacağını söylediğini aktaran Işık, daha sonra gazinoda oturduğu sırada filonun harekat subayı binbaşı Ali Karabulut'un "Boşta olan biri gelsin" demesi üzerine bu emre uyduğunu ileri sürdü.

Işık, konusu suç teşkil eden bir emir verilmediğini savunarak, filo önünde beklemesi ve sosyal faaliyet için gelenleri öğretmenler gazinosuna yönlendirmesinin istendiğini iddia etti.

Kimse gelmediği için kimseyi de yönlendirmediğini ileri süren Işık, terörle mücadele harekatı kapsamında hareket ettiğini öne sürdü.

Işık, 141. Filo'ya yemek götüren bir minibüsteki arkadaşlarının yardım istediğini, bu amaçla minibüse bindiğini ancak araçtan hiç inmediğini iddia ederek, ilerleyen saatlerde iç nizamiyeye gitmelerinin emredildiğini bildirdi.

Burada televizyondan darbe girişiminden haberdar olduklarını ifade eden Işık, yanındaki diğer kursiyerle konuştuğunu ve kimseden emir almamak için ağaçlık ve karanlık bir yerde bir süre beklediğini, sonra da filoya döndüğünü aktardı.

Darbe girişimine katılmadığını savunan Işık, FETÖ ile de bir bağı bulunmadığını iddia etti.

Işık, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık eski kursiyer pilot teğmenler Ali Rıza Eken ve Onur Ünal da savunma yaparak suçlamaları reddetti.

Sanıkların tahliye ve beraat talebinde bulunduğu duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Arazinin ortasında doğal jakuziArazinin ortasında doğal jakuzi
Burdur Çayı yükseldi, köprüler trafiğe kapandıBurdur Çayı yükseldi, köprüler trafiğe kapandı
Burdur'da yağmur etkili olduBurdur'da yağmur etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

Erdoğan'dan 'ortak yayın' için ilk yorum!

Erdoğan'dan 'ortak yayın' için ilk yorum!

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'da sel: 4 ölü

Ağrı'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

İstanbul Okmeydanı'nda lüks araca silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

CHP’den imamlara mektup

CHP’den imamlara mektup

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.