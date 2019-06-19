Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık kursiyer teğmen Sabahattin Tigu, 15 Temmuz'da 141'inci Filo'da görev yaptığını ifade ederek, saat 12.20'de bir dersten gireceği sınava çalışmak üzere filoya geldiğini ileri sürdü.

Komutanları tarafından kendilerine Terörle Mücadele Harekatı (TMH) olacağının söylendiğini ifade eden Tigu, kursiyer sorumlusu yüzbaşı Hüseyin Türk tarafından rastgele görevlendirme yapıldığını ancak kendisine bir görev verilmediğini iddia etti.

Sanık Tigu, akşam saat 20.00-21.00 arası arkadaşlarıyla beraber halı saha maçı yapmayı planladıklarını, bunun WhatsApp yazışmalarında mevcut olduğunu, komutanların cep telefonlarının toplanmasını istediğini ve kendisinin de telefonunu kapatarak verdiğini öne sürdü.