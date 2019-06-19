HABER

Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 19:28 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık kursiyer teğmen Sabahattin Tigu, 15 Temmuz'da 141'inci Filo'da görev yaptığını ifade ederek, saat 12.20'de bir dersten gireceği sınava çalışmak üzere filoya geldiğini ileri sürdü.

Komutanları tarafından kendilerine Terörle Mücadele Harekatı (TMH) olacağının söylendiğini ifade eden Tigu, kursiyer sorumlusu yüzbaşı Hüseyin Türk tarafından rastgele görevlendirme yapıldığını ancak kendisine bir görev verilmediğini iddia etti.

Sanık Tigu, akşam saat 20.00-21.00 arası arkadaşlarıyla beraber halı saha maçı yapmayı planladıklarını, bunun WhatsApp yazışmalarında mevcut olduğunu, komutanların cep telefonlarının toplanmasını istediğini ve kendisinin de telefonunu kapatarak verdiğini öne sürdü.

Telefonunda bulunan "Coco" isimli uygulamayı dijital inceleme raporunun ardından öğrendiğini savunan Tigu, örgütün "ByLock ve KakaoTalk" gibi uygulamaları kullandığını da medyadan öğrendiğini iddia etti.

Darbe girişimi akşamında veya sonrasında suç işleyecek bir şey yapmadığını iddia eden Sabahattin Tigu, "Sıkıyönetim bildirisini görmedim. Amir tarafından sadece suç teşkil etmeyen emirlere itaat ettim. Darbeden önce de darbe hakkında bilgilendirilmedim. Konusu suç teşkil eden bir emir almadım. FETÖ/PDY üyeliğini reddediyorum." dedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Tigu, tahliye ve beraatını talep etti.

Sanık kursiyer pilot teğmen Gökhan Yakut da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü
Fırtınada apartmanın çatısı uçtuFırtınada apartmanın çatısı uçtu
Hirfanlı Barajı’nda ’Asayiş Bot Timi’ oluşturulduHirfanlı Barajı’nda ’Asayiş Bot Timi’ oluşturuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 temmuz 2016 Akıncı Üssü'ndeki eylemler Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Fetullahçı Terör Örgütü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

En Çok Okunan Haberler

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

SON DAKİKA! Yeni Askerlik Yasası'nda tarih belli oldu

Yeni Askerlik Yasası tarihi belli oldu!

Bolu'da sel! D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı

Sular altında kaldı! D-100 trafiğe kapandı

AYM'den protesto yürüyüşünde bebeğini düşüren kadına tazminat kararı

AYM'den hamile kadına polis şiddeti davasında karar!

Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 7'ye yükseldi

Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 7'ye yükseldi

Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.