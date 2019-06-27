Akıncı Üssü davası

15 Temmuz öncesi, babaannesinin rahatsızlığı nedeniyle Ankara'ya getirileceği için ailesine yardımcı olmak üzere Kubilay Selçuk'tan izin aldığını belirten Ünal, ancak Selçuk'un, kıyafetlerini Akıncı Üssü'ne bırakmasını istediğini iddia etti.

Ünal, Selçuk'un yanına gittiğini, daha sonra komutanın çıkmasını veya "git" demesini beklediğini iddia ederek, gecenin ilerleyen saatlerinde üsten çıkamayınca askeri bir ortamda sivil olması teamüllere uymadığı için Fatih Aslantaş'ın bir kıyafetini giydiğini bildirdi.

O gece sivil araç talebinde bulunan Kubilay Selçuk'un bu emrini yerine getirdiğini, zaman zaman 143. Filo'ya gittiklerini ancak kendisinin araçta beklediğini anlatan Ünal, zaman zaman da Selçuk'un o dönem Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Hulusi Akar'ın da tutulduğu odaya girdiğini, kendisinin de komutanlara yiyecek içecek ikramı yaptığını aktardı.

Hulusi Akar için aspirin ve su da götürdüğünü ileri süren Ünal, sabah üsten çıkabileceğinin belirtilmesi üzerine ayrıldığını anlattı.

Mehmet Feyzi Ünal, o gece darbe girişiminden ise haberi bulunmadığını öne sürdü.

Ünal, üste bulunduğu sürece Kubilay Selçuk'tan ya da bir başkasından darbe girişimine yönelik emir almadığını , gözaltına alındığı 14 Ağustos'a kadar mesaide olduğunu, ikamet etmediği köyüne jandarmanın gelip arama yaptığını öğrenmesi üzerine ifade vermek amacıyla önce jandarmaya gittiğini, oradan da polis ekiplerine teslim edildiğini söyledi.