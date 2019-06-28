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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 22:43 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, esas hakkındaki savunmalarını yapmaya devam etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) görev yapan sanık eski astsubay Abdulbaki Ayday, kuvvette araç teknisyenliği yaptığını ve tim personeli olmadığını söyledi.

Sanık Ayday, 15 Temmuz akşamı evde oturduğu sırada üsteğmen Serdar Tanışık'ın arayıp kiralamak için ev aradığını bildiğini, iki ev olduğunu ve bakabileceklerini ilettiğini anlattı.

Bunun üzerine ev arkadaşı Halit Çiftçi ile çıktıklarını ve Serdar Tanışık ile buluştuktan sonra Elvankent'teki evlere bakmaya gittiklerini iddia eden Ayday, Tanışık'ın daha sonra kendisini Çankaya'daki Cinnah Caddesi'nde bıraklamalarını istediğini kaydetti.

Ayday, Cinnah Caddesi'ne geldiklerinde Tanışık'ın tatbikat olacağını belirterek, kendisini Muhafız Alayı'na bırakmalarını rica ettiğini, bunun üzerine alaya gittiklerini ancak tatbikat olacağı gerekçesiyle oradan çıkartılmadıklarını öne sürdü.

İlerleyen saatlerde terör saldırısı olabileceğinin belirtildiğini ileri süren Ayday, bunun üzerine bindirildikleri helikopterle birliğe götürülmeyi beklerken, neresi olduğunu sonradan öğrendiği Akıncı Üssü'ne götürüldüklerini söyledi.

Üsteyken herhangi bir eyleme dahil olmadığını, darbe girişiminden de haberinin bulunmadığını iddia eden Ayday, helikopterden indikten hemen sonra kargaşadan da yararlanarak nizamiyeden çıkış yaptıklarını belirtti.

Sanık Ayday, Jandarma Karakolu'na gidip yaşadıklarını anlattıklarını ancak öğleden sonra polise teslim edildiklerini kaydetti.

Darbe girişimine karışmadığını, Akıncı Üssü'nde de kimseden emir almadıklarını ileri süren Ayday, o gün sivil kıyafetli olduğunu iddia etti.

Suçlamaları reddeden Ayday, tahliyesini ve beraatini talep etti.

- Tuğamiral Harmancık'ı Akıncı'ya götürmüş

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yarbay rütbesiyle görev yapan sanık Özer Zeren, 15 Temmuz'da mesai bitimi arkadaşıyla kuvvetten ayrıldığını söyledi.

Bir alışveriş merkezinde yemek yedikleri sırada tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın arayıp kendisini bir yere bırakıp bırakamayacağını sorduğunu ifade eden Zeren, bir amiralin böyle bir talebine hayır demediğini belirtti.

Zeren, Harmancık'ın kendisini Akıncı Üssü'ne bırakmalarını istemesi üzerine üsse gittiklerini ve 20.15 civarı giriş yaptıklarını ifade ederek, Aydın Nevzat Özkan'ı lojman nizamiye bölgesinde bıraktığını bildirdi.

Harmancık'ı sonradan 143. Filo olduğunu öğrendiği binaya götürdüğünü ancak onun istemesi üzerine parkettiği aracında beklediğini anlatan Zeren, yarım saat kadar bekledikten sonra komutanı görmeye gittiğini ancak filoya alınmadığını iddia etti.

Otoparkta beklemeye devam ettiğini, radyodan da boğaz köprüsünün kapatıldığına ve kalkışmaya yönelik haberleri duyduğunu bildiren Zeren, bunun üzerine filoya tekrar gittiğini ancak yine alınmadığını öne sürdü.

Sanık Zeren, Harmancık'ı bir süre sonra filo önünde sigara içerken gördüğünü ve kendisine "Sen hala gitmedin mi?" diye sorduğunu belirterek, isteği üzerine beklediğini anlattığını bildirdi. Harmancık'tan, nizamiyeler kapalı olduğundan çıkması için yardımcı olmasını istediğini kaydeden Zeren, sıkıyönetim ilan edildiğini ondan öğrendiğini iddia etti.

Harmancık'ın içine düştüğü durumdan dolayı "kusura bakma" dediğini ve fırsatını bulunca üsten ayrılmasını söylediğini ileri süren Zeren, daha sonra otopark bölgesine gittiğini, oradan geçen bir askeri araca binip lojman bölgesinde indiğini ve arkadaşı Özkan'ı bulduğunu belirtti.

Zeren, nizamiye kalabalık olduğu için saat 00.30 civarı lojman etrafındaki tel örgülerden atlayıp bölgeden ayrıldıklarını savundu.

Darbe girişimine katılmadığını iddia eden Zeren, FETÖ ile de bir bağının bulunmadığını ileri sürdü. Sanık Zeren, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık eski binbaşı Mustafa Ertuğrul da tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya pazartesi günü devam edilmek üzere ara verildi.

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