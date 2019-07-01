Akıncı Üssü davası

Özkan, saat 00.00 civarı darbe girişiminden haberdar olduğunu, hiçbir eyleme karışmadığını ve saat 00.30 civarı gelen Özer Zeren ile bölgeyi terk ettiklerini söyledi.

Akıncı Üssü'ne gittiklerini ancak kendisinin lojman nizamiyesinde indiğini ve Zeren'in çıkmasını beklediğini anlatan Özkan, üsse hiç girmediğini iddia etti.

Özkan, 15 Temmuz'da oda arkadaşı Özer Zeren ile mesai bitimi ayrıldıklarını ve bir alışveriş merkezinde yemek yediklerini, bu sırada tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın Zeren'i arayıp gideceği yere bırakılmayı rica ettiğini öğrendiğini belirtti.

Sadece asker olduğu için gözaltına alındığını ve tutuklandığını ileri süren Özkan, mesai arkadaşının araçla bir generali istediği yere bırakmasından dolayı bu durumda olduğunu ifade etti.

Özkan, iddianamede ve mütalaada savunma yapmasını gerektirecek somut bir şey de bulunmadığını öne sürerek, aleyhinde bir delil de bulunmadığını savundu. Tersine, lehine pek çok delilin ortaya çıktığını iddia eden Özkan, hangi fiille suçlandığını bilmediğini aktardı.

FETÖ üyesi olduğuna yönelik iddiayla alakalı da herhangi bir delil bulunmadığını savunan Özkan, örgütle bir bağı olmadığını iddia etti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- Akıncı'ya tatbikat diye gitmiş

15 Temmuz'da Kara Kuvvetleri Komutanlığında Bilişim Kısım Astsubayı olarak görev yapan Ünsal Canboğa da darbe girişiminin yaşandığı gün amirinin, terör saldırılarına karşı tatbikat olacağını, kendisinin de bu tatbikatta görevli olacağına yönelik emir verdiğini iddia etti.

Tatbikatla ilgili detay öğrenemediğini ileri süren Canboğa, akşam evinde ailesiyle olduğu sırada saat 20.24'te binbaşı Zeyit Karagöz'den telefon geldiğini söyledi. Canboğa, Karagöz'ün acil ve tehlikeli bir durum olduğunu, acilen Akıncı kışlasına gitmesi gerektiğini ilettiğini bildirdi.