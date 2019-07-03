HABER

Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 22:24 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda kurmay binbaşı rütbesiyle görev yapan Selim Hakan Taş, 15 Temmuz'da mutlak itaat anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

Daha önce emirler doğrultusunda tatbikatlara gittiğini anlatan Taş, darbe girişiminin yaşandığı gün de tatbikat olacağı gerekçesiyle emirlere uyduğunu ileri sürdü.

Taş, o gece yaşanan tüm gelişmelerin tatbikat kapsamında yapılan bir faaliyet olduğunu düşündürdüğünü iddia ederek, "Gördüğüm hiçbir şey anormal gelmedi." diye konuştu. Suçlamaları kabul etmeyen Taş, tahliyesini ve beraatini istedi.

Darbe girişiminin yaşandığı gün, İstanbul'daki Harp Akademileri Komutanlığı'nda görev yapan ancak, 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'ne gelen sanık eski yüzbaşı Ömer Faruk Alp de savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Alp, Üs'te bulunmasına rağmen o gün silahlı olmadığını ve Üs içinde bir yerde nöbet de tutmadığını iddia ederek, hakkında somut bir kanıt bulunmadığını ileri sürdü.

FETÖ üyesi olmadığını da savunan Alp, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepkiİbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki
Üniversite öğrencilerinden ulaşım zammına tepki Üniversite öğrencilerinden ulaşım zammına tepki 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Washington Post'a tepki

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

Siirt'ten acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Siirt'ten acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

İstanbul Valiliği duyurdu: Sınırı aşan işletmelere para cezası verilecek

İstanbul Valiliği’nden flaş uyarı! Para cezası geliyor

Kadınlar tecavüzden yargılanan Hasan B.'nin tahliyesini protesto etti

Tecavüzle suçlanan profesörün tahliyesine kadınlardan tepki

Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışıp, bıçaklayan şüpheli yakalandı

Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışmıştı! Yeni gelişme

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

Karamollaoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı sistemi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.