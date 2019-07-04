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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:44 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, esasa ilişkin savunmalarını yaptı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Kayseri'de konuşlu 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı olan sanık eski tuğgeneral Cemal Akyıldız da esasa yönelik beyanında üzerine atılı tüm suçları reddettiğini söyledi.

Darbe planlayıcısı olduğuna yönelik suçlamayı kabul etmeyen Akyıldız, darbe girişiminden haberdar olsa o gün İstanbul'daki düğüne gitmeyeceğini iddia etti.

"Hain darbe teşebbüsü içinde yer almadım, tarafsız kalmadım. Teşebbüsü önlemek, birliğimi hain girişime bulaştırmamak üzere talimat verdim." diyen Akyıldız, ancak Muharip Hava Kuvveti Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününde bulunduğu sırada derdest edildiği için birliğinde yaşananlardan haberdar olamadığını öne sürdü.

Akyıldız, buna rağmen, derdest edilmeden önce aldığı son bilginin birlikte bir sorun bulunmadığı yönünde olduğunu söyledi.

İddia makamının, savlarını ispat edemediğini ileri süren Akyıldız, FETÖ üyesi de olmadığını savundu.

Tahliyesini ve beraatini isteyen Akyıldız, bu davaya konu olacak bir eylemi bulunmadığı için dosyasının ayrılmasını da talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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15 Temmuz Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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