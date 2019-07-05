Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminden önce, astsubayken subaylık sınavını kazandığı için Harp Okulu kursiyeri olduğunu belirten Fatih Arslan, o gece ve öncesinde vatana ve bayrağa ihanet etmediğini söyledi. "Örgüt üyeliği ve hainliği kabul etmiyorum." diyen Arslan, darbe girişiminin yaşandığı gece de amirlerinin emirlerine uyduğunu, emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini ileri sürdü.

Arslan, suçlamaları da reddederek beraat talebinde bulundu.

Sanık eski astsubay Adem Gül de savunmasında, 15 Temmuz Cuma günü, istememesine rağmen amirinin emri doğrultusunda koruma ve güvenlik tatbikatı için Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gittiğini söyledi.