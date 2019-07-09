HABER

Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 21:01 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davaya sanıkların esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davaya savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunmasına devam eden sanık eski binbaşı Tunahan Özarslan, hakkındaki FETÖ üyeliği ve darbe girişimindeki eylemlerine ilişkin iddiaları reddetti.

Hakkındaki tanık beyanlarına ilişkin karşı savunmada bulunan Özarslan, "Helikopterlerin ateş açtığını görsem başka türlü davranırdım." diye konuştu.

Daha sonra söz alan sanık avukatı da müvekkilinin atılı suçlardan beraatini talep etti.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Özel Kuvvetler 4'üncü dönem ihtisas kursunda kursiyer olan üsteğmen Selim Tosun da savunmasında örgüt üyeliği ve darbeci suçlamalarını reddetti.

Tosun, 15 Temmuz'da bitecek olan kurs döneminin aynı hafta içinde ani bir kararla 14 Temmuz'a çekildiğini, olay günü de amirleri tarafından mesaiye çağrıldıklarını söyledi.

Tatbikat emri üzerine muhafız alayına gittiğini aktaran Tosun, burada olağan dışı bir durumla karşılaşmadığını, daha öncesinden de bir tecrübesi olmadığından kıyas yapma imkanının bulunmadığını öne sürdü.

Herhangi bir eylemde bulunmadan sabaha kadar Muhafız Alayı'nda beklediğini anlatan Tosun, dışarıdan vatandaşların seslerini duyduğunu ancak çıkarsa kimseye derdini anlatamayacağı düşüncesiyle bulunduğu yerden ayrılmadığını savundu.

Sanık Tosun, sabah saatlerinde gelen iki helikopterin kendilerini özel kuvvetlere götürdüğünü düşünürken, habersiz bir şekilde Akıncı Üssü'ne getirildikleri iddiasında bulundu.

Tosun, kendi iradesiyle kolluk kuvvetlerine ifade vermeye gittiğinde yapılan üst aramasında bulunan 1 dolarlık banknotun, bir arkadaşının abisinin düğününden kaldığını iddia etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
Dehşet saçan magandalara jet iddianame!Dehşet saçan magandalara jet iddianame!
PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildiPKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akıncı Üssü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

En Çok Okunan Haberler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pendik'te dehşet saçan magandaların iddianamesi hazırlandı

Dehşet saçan magandalara jet iddianame!

Son dakika: PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında 175 sanığa, 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

175 sanığa 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi!

Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin 5 kişi daha gözaltına alındı

Reyhanlı'daki patlamada yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.