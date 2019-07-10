HABER

Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:20 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davaya sanıkların esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davaya savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığında Tatbikat Şube Müdürlüğü yapan eski kurmay albay Nihat Çırakoğlu, savunmasında isnat edilen suçları kabul etmediğini söyledi.

Çırakoğlu, Akıncı Üssü'ne dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal tarafından gönderildiğini iddia ederek 15 Temmuz saat 23.45 civarı üsse gittiğini ancak bu saatlerde zaten uçak hareketliliğinin çoktan başlamış ve bitmek üzere olduğunu ileri sürdü.

Üsse girdikten sonra uçakların bulunduğu noktaya gidişinin de saat 02.00'yi bulduğunu öne süren Çırakoğlu, hain girişimin uçuş hazırlığı bölümüne katıldığı iddiasının doğru olmadığını savundu.

Çırakoğlu, uçuş hazırlığı yaptırma durumunun, kurmay kıdemli albay seviyesinde yapılacak şey olmadığını iddia ederek "Çay bardağıyla çardakta oturarak da uçuş hazırlığı yapılmaz." diye konuştu.

Uçak ve pilotların hazır hale getirilmesi işinden sırasıyla filo komutanı, harekat komutanı, üs komutanı ve ardından kuvvet komutanının sorumlu olduğunu ileri süren Çırakoğlu, "Tüm sorumluların olduğu yerde benim emir verme yetkim yok. Prensip olarak da başkasının işine karışmam." ifadelerini kullandı.

Örgüt üyesi olduğuna yönelik iddiaları da reddeden Çırakoğlu, 15 Temmuz günü bir suç işlemediğini savundu.

Çırakoğlu, "Ben o gün suç işlemedim, emir almadım, emir vermedim. Uçmadım, uçurmadım, uçuş hazırlığı da yapmadım. Silah kullanmadım. Kimseyle fiziksel bir temasım olmadı." diye konuştu.

Sanık eski astsubay Timur Özgen de Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yaptığı 15 Temmuz'da, amirlerinin tatbikat olduğunu belirterek emir vermeleri üzerine Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gittiğini söyledi.

Özgen, alayda sabaha kadar tatbikat için beklediğini, saat 07.00 civarında gelen bir helikopterle iradesi dışında Akıncı Üssü'ne götürüldüğünü iddia ederek darbe girişiminde bilerek ve isteyerek yer almadığını ileri sürdü.

Özgen de üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

Sanıkların tahliye ve beraat talebinde bulunduğu duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
Mavi Işıklar'ın solisti Nejat Toksoy son yolculuğuna uğurlandıMavi Işıklar'ın solisti Nejat Toksoy son yolculuğuna uğurlandı
Büyükşehir Belediyesi biri yavru, iki Ebabil kuşuna sahip çıktıBüyükşehir Belediyesi biri yavru, iki Ebabil kuşuna sahip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı

FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı

Foto muhabirlerin gözü ile 15 Temmuz

Foto muhabirlerin gözü ile 15 Temmuz

Edirne'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Edirne'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Metil alkolden bir ölüm haberi de Adana'dan geldi

Mersin ve Niğde'nin ardından bir ölüm haberi de Adana'dan

TSK'nin yeni gözdesi Trabzonlu 'Zerdava'

TSK'nin yeni gözdesi Trabzonlu 'Zerdava'

Rize'de tarihi kemer köprü yıkıldı

18. yüzyıldan beri ayaktaydı! Tarihi köprü yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.