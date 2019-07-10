Akıncı Üssü davası

Çırakoğlu, Akıncı Üssü'ne dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal tarafından gönderildiğini iddia ederek 15 Temmuz saat 23.45 civarı üsse gittiğini ancak bu saatlerde zaten uçak hareketliliğinin çoktan başlamış ve bitmek üzere olduğunu ileri sürdü.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davaya savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Çırakoğlu, uçuş hazırlığı yaptırma durumunun, kurmay kıdemli albay seviyesinde yapılacak şey olmadığını iddia ederek "Çay bardağıyla çardakta oturarak da uçuş hazırlığı yapılmaz." diye konuştu.

Uçak ve pilotların hazır hale getirilmesi işinden sırasıyla filo komutanı, harekat komutanı, üs komutanı ve ardından kuvvet komutanının sorumlu olduğunu ileri süren Çırakoğlu, "Tüm sorumluların olduğu yerde benim emir verme yetkim yok. Prensip olarak da başkasının işine karışmam." ifadelerini kullandı.

Örgüt üyesi olduğuna yönelik iddiaları da reddeden Çırakoğlu, 15 Temmuz günü bir suç işlemediğini savundu.

Çırakoğlu, "Ben o gün suç işlemedim, emir almadım, emir vermedim. Uçmadım, uçurmadım, uçuş hazırlığı da yapmadım. Silah kullanmadım. Kimseyle fiziksel bir temasım olmadı." diye konuştu.

Sanık eski astsubay Timur Özgen de Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yaptığı 15 Temmuz'da, amirlerinin tatbikat olduğunu belirterek emir vermeleri üzerine Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gittiğini söyledi.

Özgen, alayda sabaha kadar tatbikat için beklediğini, saat 07.00 civarında gelen bir helikopterle iradesi dışında Akıncı Üssü'ne götürüldüğünü iddia ederek darbe girişiminde bilerek ve isteyerek yer almadığını ileri sürdü.

Özgen de üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

Sanıkların tahliye ve beraat talebinde bulunduğu duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

