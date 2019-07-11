Akıncı Üssü davası

Harekatla ilgili emir gelene kadar odasında ve filo gazinosunda vakit geçirdiğini belirten Erez, bu sırada olağandışı bir şeyle karşılaşmadığını iddia etti.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Akıncı Üssü 141. Filo'da görevli sanık eski pilot üsteğmen Mustafa Erez, 15 Temmuz'da normal mesaisi sonrası sivil kıyafetlerini giyip çıkacakken binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un, Mustafa Mete Kaygusuz, Ahmet Tosun, Mustafa Konur, Hüseyin Türk, Özgür Ötkün ve Ekrem Aydoğdu'nun da bulunduğu ortamda, terörle mücadele harekatı olabileceğini, bu yüzen filo çevresinden ayrılmamalarını söylediğini aktardı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Erez, 19.20 gibi odasında bulunduğu sırada Mehmet Fatih Çavur'un, uçuş kontrol nöbetçi amiri olarak kuleye gitmesini emrettiğini dile getirerek, uçuş kontrol nöbetçisinin uçuşları yönlendirmek gibi bir görevi olmadığını, sadece uçuş emniyetini sağladığını ileri sürdü.

Kuleye gittiğinde buradaki personelin de uçuş amiri Yarbay Nihat Altıntop'tan aldıkları terörle mücadele harekatı olacağına dair bilgi doğrultusunda hazırlık yaptığını ifade eden Erez, bu personelin, uçuş kontrol nöbetçisi olarak gittiğini bildikleri için şaşırmadıklarını söyledi.

Erez, hava trafiğinin jetlere kapalı olduğuna dair de kimsenin bir şey söylemediğini iddia etti.

- "Helikopterler 'yurtta sulh' diyerek inecek"

Kulede bulunduğu sırada kendisini arayan harekat subayı binbaşı Ali Karabulut'un, üsse gelen helikopterlerin "yurtta sulh" diyerek ineceğini söylediğini anlatan Erez, bunu terörle mücadele harekatı için kullanılan bir kod kelime olarak değerlendirdiğini öne sürdü.

Erez, Karabulut'un bunu harekat komutanına iletmesini istediğini ancak harekat komutanı olmadığı için durumu uçuş amiri Nihat Altıntop'a söylediğini, onun da harekat komutanını aradığını ileri sürdü.