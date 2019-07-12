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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 22:08 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, 15 Temmuz'da Kayseri'de konuşlu 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığında tuğgeneral Cemal Akyıldız izne ayrıldığı için ona vekalet eden harekat komutanı sanık eski kurmay albay Erhan Baltacıoğlu savunma yaptı.

Baltacıoğlu, üsten kalkan sekizi farklı illerdeki askeri personel ve malzemeleri Ankara'ya getirmek üzere nakliye, ikisi de "gören" görevini icra eden uçaklarının bazı personelinin savunmalarında doğruları söylemediğini, iftira attıklarını öne sürdü.

Bu uçakların, kendi talimatı doğrultusunda Kayseri'ye dönüşe geçtiğini belirten Baltacıoğlu, uçakların radarlardan gelen "geri dönün" ya da "farklı meydanlara inin" şeklindeki talimatları duyduğunu ancak buna uymadıklarını ileri sürdü.

Uçakların Malatya Erhaç Meydanı'na inmelerini sağladığını savunan Baltacıoğlu, darbe girişimi kastıyla emirler verdiği ve uçakların personelinin kendisine değil de Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin (BHHM) talimatlarına uyduklarına yönelik ifadelerin doğru olmadığının telsiz kayıtlarından belli olduğunu iddia etti.

- "Ağız birliği yapmışlar"

Uçakların personelinin darbe niyetiyle emirler verdiğine yönelik imada bulunduğunu ileri süren Baltacıoğlu, tersine, darbe karşıtı emirler verdiğini söyledi.

Baltacıoğlu, uçakların personelinin Malatya'da inişten sonra "ağız birliği" yaptığını ve darbeye yönelik emirler verdiğine dair beyanda bulunduklarını ifade ederek, bunun doğru olmadığının yine telsiz kayıtlarıyla ortada olduğunu öne sürdü.

Bazı uçakların personelinin Kayseri kule, radarlar ve kendi aralarında yaptıkları telsiz çözümlerini slayt eşliğinde mahkeme huzurunda gösteren Baltacıoğlu, kendisi hakkında yalan söylendiğini, iftirada bulunulduğunu iddia etti.

Baltacıoğlu, 03.03'te verdiği "Kayseri'ye dönün" talimatı sonrası uçakların dönüşe geçtiğini dile getirerek, havadaki uçuş ekiplerinin, darbe karşıtı şekilde ve iyi niyetle hareket ettiklerini söyledi. Baltacıoğlu, "Personel ile darbe karşıtı niyet ve eylem birliği içindeydik." diye konuştu.

Uçakların tamamının, kendisinden aldıkları emir doğrultusunda Kayseri'ye dönüşe geçtiklerini iddia eden Baltacıoğlu, hem Kayseri'ye dönüş hem de Malatya'ya gidişin radar görüntüsü ve telsiz görüşmeleriyle ispatlı olduğunu öne sürdü.

Baltacıoğlu, kanuna aykırı şekilde uçak kaldırmadığını ve emir vermediğini iddia etti.

Duruşmaya, salı günü devam edilmek üzere ara verildi.

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15 Temmuz Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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