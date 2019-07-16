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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 22:33 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

15 Temmuz'da Kayseri'de konuşlu 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığında tuğgeneral Cemal Akyıldız izne ayrıldığı için ona vekalet eden harekat komutanı sanık eski kurmay albay Erhan Baltacıoğlu, cuma günü başladığı savunmasına devam etti.

Darbe girişiminin yaşandığı akşam emirlere uyduğunu savunan Baltacıoğlu, ya Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ya da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na uymak zorunda olduğunu, emir-komuta gereği kuvvet komutanlığını dinlediğini iddia etti.

Bu noktada yanlış yaptığını anlatan Baltacıoğlu, bunu da başından beri söylediğini öne sürdü.

İki gün süren savunmasında isnat edilen suçları kabul etmeyen Baltacıoğlu, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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15 Temmuz Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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