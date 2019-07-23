Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli olan sanık eski albay Harun Olgun, dün başladığı savunmasına devam etti.

Savunmasında 15 Temmuz'da yaşadıklarından ziyade genel değerlendirmelerde bulunan Olgun, sağlık sebepleri nedeniyle savunmasına yarın devam etmek istediğini söyledi.

Sanık Olgun'un bu talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.

