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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 20:15 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HKK) Plan Prensipler Başkanlığı'nda görevli eski hava pilot kurmay yarbay Mustafa Bağatur savunma yaptı.

"Benim açımdan işlediğim bir suç yoktur." diyerek savunmasına başlayan Bağatur, 15 Temmuz'da HKK Genel Sekreterliğinden Ayhan Çatıkkaya'nın arayıp Akıncı Üssü 143. Filo'ya gitmesini söylediğini ileri sürdü.

Görev bilinciyle üsse gittiğini iddia eden Bağatur, üs komutanı Hakan Evrim ile konuştuğu iddiasının doğru olmadığını savundu.

Bağatur, Evrim ile karşılaştığını, nizamiyedeki Murat Bicil'e ulaşamadığı için onun talimatını iletmek üzere nizamiyeye gittiğini söyledi.

Üs nizamiyesinde giriş çıkışları kontrol ettiğine yönelik iddianın da doğru olmadığını öne süren Bağatur, böyle bir görev almadığını, sadece Bicil'e talimat için gittiğini yineledi.

Hakkındaki kamera görüntülerinde suç işlediğine dair bir tespit bulunmadığını da iddia eden Bağatur, buna rağmen görüntülerin hukuksuz olduğunu savundu.

Bağatur, örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini ve tüm suçlamaları reddettiğini, aleyhinde sanık ve tanık beyanı, bilgi belge ile balistik ve biyolojik inceleme raporu bulunmadığını öne sürdü.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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15 Temmuz Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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