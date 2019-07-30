Akıncı Üssü davası

Bağatur, üsse normal prosedürle giriş yaptığını iddia ederek, bu sırada üssün darbeciler tarafından ele geçirilmemiş olduğunu savundu.

Akıncı Üssü 143. Filo'ya, kuvvet genel sekreterliğinden arayan Ayhan Çatıkkaya'nın talimatı sonrası gittiğini anlatan Bağatur, filoya giderken etrafta silahlı askerler gördüğünü ancak "kimsin", "nereye gidiyorsun" diye kimsenin bir şey sormadığını öne sürdü.

İlerleyen saatlerde uçakların kalkış yapmaya başladığını, bu sırada gördüğü teçhizatlı askerlerin ise üsse saldırı olabileceği gerekçesiyle önlem aldıklarını söylediklerini öne süren Bağatur, filoda karşılaştığı üs komutanı Hakan Evrim'in nizamiyede bulunan binbaşı Murat Bicil ile görüşemediğini söylemesi ve onu bularak emirlerini iletmesini istemesi üzerine nizamiyeye gittiğini ve talimatlarını ilettiğini söyledi.

Nizamiyede görev alıp giriş çıkışları kontrol ettiğine yönelik suçlamayı kabul etmeyen Bağatur, darbe girişimine iştirak etmediğini, edenleri de lanetlediğini ifade etti.

Bağatur, nizamiye bölgesine gönderilmesini de filoda istenmediği için uzaklaştırılmaya çalışıldığına bağladı.

Akıncı Üssü'ne geldiğinde veya öncesinde sıkıyönetim direktifinden de haberdar olmadığını savunan Bağatur, "Ben masumum, o gece herhangi bir suç işlemedim." dedi.

Bağatur, üsse darbe teşebbüsünde görev almak üzere gitmediğini, bu şekilde yapılan suçlamayı da kabul etmediğini belirterek, üste kendisine bir görev tebliğ edilmediğini iddia etti. Bağatur, FETÖ/PDY üyesi olmadığını da öne sürdü.

Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

