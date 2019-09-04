Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık eski kursiyer üsteğmen Mehmet Fatih Canal savunmasında, 15 Temmuz 2016'da kurslarının bittiğini ve KKTC'ye tayini çıktığı için Kızılay'da alışveriş yaparken WhatsApp grubundan birliğe çağrıldıklarını aktardı.

Canal, birliğe girdikten sonra jet sesleri duyduğunu ancak bir anlam vermediğini ifade ederek, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Metin Bilgici'nin emriyle Akıncı Üssü'ne götürüldüklerini söyledi.

Birlikten özel araçlarla ayrıldıklarında bir engellemeyle karşılaşmadıklarını öne süren Canal, Akıncı Üssü'ne geldiklerinde görev dağılımı yapıldığını, karanlık bir bölgeye havacı teğmen tarafından götürüldüklerini, kendisine neler olduğunu sorduklarında havacı teğmenin, "Arkadaşlar, ben de neler olduğunu bilmiyorum. Siz bu kapıdan geçmek isteyen olursa ana kapıya yönlendirin." diyerek yanlarından ayrıldığını anlattı.