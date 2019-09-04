HABER

Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 12:40 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık eski kursiyer üsteğmen Mehmet Fatih Canal savunmasında, 15 Temmuz 2016'da kurslarının bittiğini ve KKTC'ye tayini çıktığı için Kızılay'da alışveriş yaparken WhatsApp grubundan birliğe çağrıldıklarını aktardı.

Canal, birliğe girdikten sonra jet sesleri duyduğunu ancak bir anlam vermediğini ifade ederek, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Metin Bilgici'nin emriyle Akıncı Üssü'ne götürüldüklerini söyledi.

Birlikten özel araçlarla ayrıldıklarında bir engellemeyle karşılaşmadıklarını öne süren Canal, Akıncı Üssü'ne geldiklerinde görev dağılımı yapıldığını, karanlık bir bölgeye havacı teğmen tarafından götürüldüklerini, kendisine neler olduğunu sorduklarında havacı teğmenin, "Arkadaşlar, ben de neler olduğunu bilmiyorum. Siz bu kapıdan geçmek isteyen olursa ana kapıya yönlendirin." diyerek yanlarından ayrıldığını anlattı.

Olanlardan habersiz şekilde aldıkları emirle ilgili bölgede terör saldırısı olduğu saikiyle beklediklerini ileri süren Canal, WhatsApp grubuna gelen, "Arkadaşlar, İbrahim Başçavuş'la konuştum. Eğitim Merkez Komutanı'nın kesin emriymiş. İllegal bir iş yapıyormuşsunuz. Askeri araçlarla gitmeyip şahsi araçla intikal yapılıyormuş. Herkes silahlarını alıp birliğe dönecekmiş. Yoksa atılacakmışsınız. Eğitim Merkez Komutanı birlikte bekliyormuş." mesajıyla Akıcı Üssü'nden çıkmaya çalıştıklarını iddia etti.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi! Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!
Bodrum'da caretta carettaların yumurtadan çıkış anları görüntülendiBodrum'da caretta carettaların yumurtadan çıkış anları görüntülendi
Rize'de, yayla dolunun ardından beyaza büründüRize'de, yayla dolunun ardından beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akıncı Üssü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

En Çok Okunan Haberler

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Mardin'de hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'den acı haber... Şehit ve yaralı askerler var

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti! (Ahmet Bağış kimdir?)

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

Beykoz'da korkutan olay! İETT otobüsü alev alev yandı

Beykoz'da korkutan olay! Alev alev yandı

Genç kız 'tutunacak dalım yok' deyip 3 katlı inşaatın çatısından atladı

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.