Akıncı Üssü davası

Akıncı Üssü'nde bulunduğu süre zarfından herhangi bir darbe faaliyetinde bulunmadığını, pasif konumunda kaldığını öne süren Cantürk, silah kullanmadığını, sözde sıkıyönetim direktifindeki talimatlara uymadığını savundu.

Olay tarihinde askeri hattan arandığını, terörle mücadele harekatı yapılacağı bilgisinin verilmesi üzerine Akıncı Üssü'ne gittiğini iddia eden Cantürk, bu eylemi darbe girişimi kapsamında yapmadığını savundu.

Dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi derdest eden ekipte yer aldığı öne sürülen sanık eski binbaşı Mehmet Cantürk, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Cüzdanından çıkan 1 ABD dolarının "B serisi" olduğunu ifade eden Cantürk, başka yabancı paraların yanında bulunduğunu söyledi.

Cantürk, İspanya'ya yaptığı ziyaretten kalan söz konusu paraları bozdurmaya değmeyecek miktarda olduğu için cüzdanında taşıdığını belirterek FETÖ üyesi olmadığını iddia etti.

Gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Cantürk, beraatini talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

