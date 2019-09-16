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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 21:28 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Personel Başkanı emekli Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ü derdest eden sanık eski kurmay yarbay Şahin Karatekin, esasa ilişkin savunma yaptı.

Olay tarihinde KKK Harekat Başkanlığı Plan ve Harekat Daire Başkanlığında görev yaptığını söyleyen Karatekin, dönemin KKK Genel Sekreteri Kurmay Albay Uğur Karaca'nın kendisini aradığını, akşam Karargah'a yönelik büyük terör saldırısı olabileceğini, TSK'deki "paralelcilerin" de bu saldırılara destek vereceğini söylediğini aktardı.

Emir üzerine Gençtürk'ün odasına gittiğini, bu sırada bir üsteğmenin kendisinden önce odaya girdiğini anlatan Karatekin, Gençtürk'e, "Sizi tutuklayıp Merkez Komutanlığına götüreceğim." dediğini belirtti.

FETÖ'cü olduğunu düşündüğü tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ü gözaltına aldığını ifade eden Karatekin, "Gençtürk'ün bulunduğu araçla ilerlerken Uğur Karaca aradı. Merkez Komutanlığı yerine Akıncı Üssü'ne gitmemizi istedi. Bunun üzerine Akıncı'ya devam ettik." şeklinde savunma yaptı.

Akıncı Üssü nizamiyesindeki askerlere, Gençtürk'ü tutukladıklarını söylemeleri üzerine içeri alındıklarını dile getiren Karatekin, daha sonra Gençtürk'ü bir binaya bıraktıklarını anlattı.

Akıncı Üssü'nde zorla tutulduğunu savunan Karatekin, bir yolunu bularak kaçmayı başardığını iddia etti.

Amirlerinin emriyle Gençtürk'ü gözaltına aldığını ve darbe kastının olmadığını öne süren Karatekin, tahliye talebinde bulundu.

Müşteki sıfatıyla 28 Mart 2018'de Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde ifade veren ve olay gününü anlatan emekli tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk, makamında bulunduğu sırada sanıklar Karatekin ile eski üsteğmen Oğuzhan Çelikoğlu'nun içeri girdiğini, Karatekin'in namluya mermi sürdüğü silahı kendisine doğrultarak, "Sizi Genelkurmay Başkanlığı adına tutukluyorum." dediğini aktarmıştı.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

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