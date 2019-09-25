Akıncı Üssü davası

Ermiş'in, Orgeneral Mendi ile hassas bir konuyu görüşeceğini söylediğini aktaran Kumcu, bir süre sonra Mendi'nin bulunduğu Gazi Orduevi'ne gittiklerini söyledi.

Bunun üzerine Nergis'in evinin bulunduğu yere gittiğini söyleyen Kumcu, orada eski Konya Jandarma Bölge Komutanı Timurcan Ermiş ve birkaç astsubayı gördüğünü belirtti.

Olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkan Yardımcısı Tümgeneral İbrahim Aydın'ın emir astsubayı olduğunu anlatan Kumcu, 15 Temmuz'da eski astsubay Tuncer Nergis'in kendisini aradığını ve acil bir görev olduğunu söylediğini aktardı.

Duruşmada, dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyan ekipte yer alan ve darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçarken yakalanan sanık eski astsubay Halil Kumcu savunma yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili yargılanan 475 sanığın duruşması görüldü.

Orduevi'ne gittikten sonra Ermiş'in, Mendi ile dışarı çıktığını, bir araca bindiğini ifade eden Kumcu, onların aracını takip ederek, Akıncı Üssü'ne gittiklerini ve orada sabaha kadar beklediğini iddia etti.

Görev bilinciyle hareket ettiğini ileri süren Kumcu, emekli Orgeneral Galip Mendi'ye karşı herhangi bir tehditte bulunmadığını, cebir ve şiddete başvurmadığını savundu.

"ByLock" kullanıcısı olduğuna ilişkin tespiti de kabul etmeyen Kumcu, adli soruşturmalarda bu programın delil olamayacağını öne sürdü.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Kumcu'nun da aralarında bulunduğu 6 FETÖ şüphelisi, 3 Haziran 2017'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken hudut birliklerince yakalanmıştı.

