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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 20:40 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili yargılanan 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'yi derdest ederek Akıncı Üssü'ne götüren ekipte yer alan sanık eski astsubay Tuncer Nergis, esasa ilişkin savunma yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'nda görev yaptığını anlatan Nergis, olay günü daha önce birlikte çalıştığı eski Konya Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Timurcan Ermiş'in kendisini aradığını Konya'dan makam aracının geleceğini, aracı sosyal tesislere götürmesini istediğini iddia etti.

Nergis, saat 21.00'de Ermiş'in evinin önüne geldiğini, hal hatır sorduktan sonra kendisine Jandarma Genel Komutanını güvenli bir yere sevk etme görevi verildiğini söylediğini aktardı.

Bunun üzerine astsubaylar Oktay Esen ve Ertuğrul Özdemir'i arayarak bu durumu paylaşıp destek istediğini ifade eden Nergis, daha sonra bu astsubaylar ve Ermiş ile Mendi'nin bulunduğu Gazi Orduevine gittiklerini söyledi.

Ermiş'in Orgeneral Mendi ile görüştükten sonra birlikte makam aracına geçtiğini ifade eden Nergis, kendilerinin de başka bir araçla onları takip ederek Akıncı Üssü'ne gittiklerini anlattı.

Bu süreçte Mendi'nin alıkonulduğuna ilişkin bir gözlemi olmadığını ileri süren Nergis, Akıncı Üssü'ne geldiklerinde Mendi'nin bir subayın eşliğinde binaya girdiğini öne sürdü.

Gecenin ilerleyen saatlerinde darbe girişimi olduğuna dair bilgi aldığını belirten Nergis, sabah saatlerinde Ermiş ile üsten çıkarak polislere teslim olduğunu kaydetti

Mendi'yi derdest etmediğini, kimseye karşı silah kullanmadığını ileri süren Nergis, tahliye talebinde bulundu.

Nergis, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığına ilişkin tespiti de kabul etmedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

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