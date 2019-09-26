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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 20:36 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyan ekibin içinde yer alan emir subayı sanık eski yarbay Murat Yılmaz, esasa ilişkin savunma yaptı.

Yılmaz, 15 Temmuz'da mesaisini bitirdikten sonra alışverişten eve dönerken eski Konya Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Timurcan Ermiş'in kendisini arayarak Mendi'ye ulaşması gerektiğini söylediğini aktardı.

Ermiş'in önemli bir konu için komutanla yüz yüze görüşmesi gerektiğini söylediğini anlatan Yılmaz, "Komutanın Gazi Orduevi'nde düğüne katıldığını söyledim. Ermiş'te 'Konu önemli senin de olman lazım.' dedi. Saat 22.00 gibi Gazi Orduevinde buluştuk." diye konuştu.

Orduevinde, Mendi'nin yanına gittiğini ve Ermiş'in görüşme talebini ilettiğini belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komutanlar görüştü sonra birlikte makam aracına yöneldiler. Orduevine gittiğim sivil aracımın anahtarını orada arkadaşa verdim. Timurcan Ermiş toplantının Akıncı'da olduğunu söyledi. Oraya intikal ettik. 141'inci Filo nizamiyesinden sonra devam etmemize izin verilmedi. Sonra konuşup içeri girdik. Komutanı havacı bir subay karşıladı. Benim kapıda bekleyeceğimi söyledi. Toplantının uzun sürebileceğinden korumalara gidebilecekleri söyledik. Yorgunluk ve uykusuzluğum artması üzerine ben makam aracına biraz istirahat için geçtim. Sabah patlama sesleri ile uyandım."

Yılmaz, sabah saatlerinde üsten ayrıldığını daha sonra polise teslim olduğunu söyledi.

Olayların ortasında kaldığını gelinen aşamada suçsuzluğunun ortaya çıktığını savunan Yılmaz, "Esasa ilişkin mütalaada Mendi'yi hürriyetinden yoksun bıraktığım iddia edilmiştir ancak ben kimseye zor kullanmadım beraatımı istiyorum." diye konuştu.

Eski astsubay Oktay Esen'in savunmasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Akıncı Üssü davası Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

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