HABER

Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 20:39 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Darbe girişimi sırasında Orgeneral Galip Mendi'yi derdest ederek Akıncı Üssü'ne götüren ekipte yer alan sanık eski astsubay Oktay Esen, dünkü celsede başladığı savunmasına devam etti.

Esen, 15 Temmuz akşamı eski astsubay Tuncay Nergis'in kendisini arayarak dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi koruma görevinin eski Konya Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Timurcan Ermiş'e verildiğini söylediğini aktardı.

Mendi'ye Akıncı Üssü'nde katılacağı bir toplantıya gitmesi için eşlik edileceğine yönelik emir aldığını ileri süren Esen, emir komuta zinciri içerisinde hareket ettiğini savundu.

Ermiş ile Mendi'nin bulunduğu Gazi Orduevi'ne geçtiklerini belirten Esen, Ermiş ile Mendi'nin kısa süreli bir görüşmenin ardından makam aracına bindiklerini, daha sonra Akıncı Üssü'ne gittiklerini ifade etti.

Akıncı Üssü'nde sabaha kadar araçta uyuduğunu ileri süren Esen, daha sonra polise teslim olduğunu anlattı.

Mütalaada, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı ve örgüt üyesi olduğuna dair tespiti de kabul etmeyen Esen, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya 30 Eylül Pazartesi devam edilecek.

Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı
Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'
Safranbolu’da ‘En iyi korunan ev’e plaket çakıldıSafranbolu’da ‘En iyi korunan ev’e plaket çakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akıncı Üssü davası Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Korkunç! Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti

Korkunç! Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

TÜBİTAK’dan İstanbul depremine ilişkin açıklama

TÜBİTAK’dan 'İstanbul depremi' açıklaması!

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan deprem açıklaması

5,8'lik depremin ardından son durum!

İstanbul'daki depremin ardından Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den açıklama

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den deprem açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.