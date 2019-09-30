Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi. Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişiminden önce Güvercinlik MEBS Grup Komutanlığında Plan Koordinasyon Astsubayı olarak görevli olan Cumali Pusat savunma yaptı. Pusat, 15 Temmuz günü astsubay Oktay Esen'in kendisini arayarak Anıttepe'de buluşmak istediğini, sonrasında da Gazi Orduevi'ne çağırdığını belirtti. Bir şeyler yiyip içeceklerini düşündüğünü anlatan Pusat, sivil ve silahsız olarak saat 22.00 civarı orduevine gittiği sırada Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'nin de korumalarıyla çıkış yapıyor olduğunu gördüğünü söyledi. Aracını park edip arkadaşını aradığını, onun da Jandarma Genel Komutanı'nın konvoyunda bulunduğunu ve güvenliğiyle ilgili önemli bir husus olduğunu ifade ettikten sonra kendisini de çağırdığını iddia eden Pusat, telefon güvenli olmadığı için ne olduğunu soramadığını ancak önemli olduğu belirtilen durum üzerine konvoyun arkasından gittiğini anlattı.

Arkadaşını tekrar tekrar aradığını ve Akıncı Üssü'ne gittiklerini öğrenince daha önce gitmediği üsse yol sorarak ulaştığını öne süren Pusat, üsse ulaştığında ana nizamiyeden içeri alınmadığını bildirdi. Pusat, bunun üzerine arkadaşını aradığını, onun da nöbetçilerle görüştüğünü ancak yine de içeri giremediğini ifade ederek, beklemek üzere lojman bölgesindeki otoparka yönlendirildiğini dile getirdi. Beklediği sırada saat 00.00 civarı internetten kalkışmaya yönelik haberler gördüğünü ve eşiyle telefonla konuştuğunu anlatan Pusat, bu kez çıkmak istediğini, nöbetçilerin giriş-çıkışların yasak olduğunu belirterek izin vermediğini öne sürdü. Pusat, sabaha kadar 6-7 kez çıkmayı denediğini ancak izin verilmediğini savunarak, ulaşmaya çalıştığı amirlerinin de telefonlarının kapalı olduğunu iddia etti. Lojmanlar bölgesinde beklediğini, sabah olunca yine çıkmak için tartıştığı askerlerden bir rütbelinin, oradan değil de Yenikent Nizamiye'den çıkış yapabileceğini söylemesi üzerine saat 09.00'da üsse alındığını öne süren Pusat, o tarafa giderken 141'inci Filo bölgesinde arkadaşı Oktay Esen'i gördüğünü aktardı.

Pusat, onunla durumu konuştuğunu ve su istediğini, o su almak için ayrıldığında Jandarma Genel Komutanı'nın korumalarından Halil Gözalıcı'yı gördüğünü, onun talebi üzerine komutana kahvaltı verdiklerini anlattı. Gözalıcı'nın daha sonra komutanı çıkaracaklarını söylemesi üzerine yardım ettiğini, kendi özel aracının olduğu lojman bölgesine kadar şoförlük yaptığını belirten Pusat, komutandan izin alıp kendi aracına geçtiğini, makam otosunu da kullandığını belirtti. Polis kontrol noktasından da geçip bölgeden ayrıldığını dile getiren Pusat, sonraki süreçte gözaltına alınıp tutuklandığını söyledi. Atılı suçlamaları kabul etmeyen Pusat, FETÖ mensubu olmadığını iddia etti. Başka bir isme kayıtlı telefon hattı kullandığı iddia edilen ancak bu suçlamayı da reddeden Pusat, bu hatta görüşmeler olurken sinyal alınan yerlerin kendisinden uzak mesafelerde bulunduğunu savundu. Pusat, masum olduğunu savunarak beraatini istedi. - Tanker uçak pilotu da savunmasına başladı Pusat'ın ardından İncirlik'ten "Asena-02" çağrı adıyla kalkan tanker uçağın pilotu ve 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı Filo Komutanı sanık eski binbaşı Orçun Kuş savunmasına başladı.