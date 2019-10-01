HABER

Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 19:43 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, İncirlik'ten "Asena-02" çağrı adıyla kalkan tanker uçağın pilotu ve 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı Filo Komutanı sanık eski binbaşı Orçun Kuş, dün başladığı savunmasını bitirdi.

15 Temmuz'da terörle mücadele harekatı kapsamında göreve gittiğini ve bu düşünceyle görev yaptığını savunan Kuş, "Havada benimle kesinlikle temas edilmedi. Yerde yaşananlar bana kesinlikle iletilmedi. Havada darbe teşebbüsünü anlayabileceğim bir şey yaşanmadı." diye konuştu.

Bilirkişi raporunun taraflı, art niyetli, suçlayıcı, bilgi gizleyen ve yargılayıcı olduğunu öne süren Kuş, rapordaki aleyhte hususları kabul etmediğini söyledi.

Kuş, hakkındaki iddiaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin
Esenler Otogarı’nda yıkım işlemleri başladıEsenler Otogarı’nda yıkım işlemleri başladı
İmamoğlu, Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın mezarlarını ziyaret ettiİmamoğlu, Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın mezarlarını ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Metrobüs durağında yine aynı manzara!

Metrobüs durağında yine aynı manzara!

Ankara Mamak'ta duraktaki yayalara çarpmıştı! Karar verildi

4 kişinin ölümüne neden olmuştu!

İki terörist etkisiz hale getirildi

İki terörist etkisiz hale getirildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki

İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.