Akıncı Üssü davası

Çam, "Asena-02" çağrı adıyla saat 21.43'te kalkış yaptıklarını ifade ederek, terörle mücadele harekatı kapsamında emirlere uyduğunu, bu doğrultuda önce Kayseri üzerinde beklediklerini anlattı. Bir süre sonra üsse dönüp inecekken üs komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van tarafından Ankara üzerine yönlendirildiklerini belirten Çam, "Bize verilen emir talimat gereği Ankara üzerine gidip yakıt ikmali yapmışızdır. Biz darbeyi bilerek kalkış yapsaydık direkt Ankara üzerine gider, yakıt desteği sağlardık." diye konuştu.

Raporda olduğu gibi uçuşların darbe kapsamında yapılmadığını savunan Çam, kontrolsüz bir kalkış yapmadıklarını ve darbeye destek vermediğini öne sürdü.

Sanık eski pilot üsteğmen Yavuz Çam, savunmasında, bilirkişi raporunda yanlışlıklar olduğunu iddia etti.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Sanık Çam, kalkış yaptıkları sırada darbe girişimine yönelik bir haber olmadığını, üsde de bir olay bulunmadığını iddia ederek, "Benim de darbe teşebbüsünden haberim yoktu. Hiçbir şeyden habersiz göreve gittim ancak inişten sonra darbe girişimini öğrenebildim." dedi.

Darbeden bilgisi olmadan darbe girişimine yardım etmesinin de mümkün olamayacağını ileri süren Çam, terörle mücadele harekatı kapsamında uçuşa gittiğini, şüphelenecek bir şey olmadığından bu doğrultuda hareket ettiğini savundu.

Çam, bugüne kadar verdiği tüm ifadelerini samimiyetle verdiğini, aralarında da bir çelişki bulunmadığını öne sürdü.

Terör örgütü üyesi olmadığını da iddia eden Çam, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşmada savunma yapan sanık eski pilot binbaşı Devrim Ağırağaç ve sanık eski pilot yüzbaşı Murat Altay da suçlamaları reddetti.

Duruşmaya pazartesi devam edilmek üzere ara verildi.

