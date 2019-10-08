Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nde (BHHM) görev yapan Muharip Hava Kuvveti Harekat Merkezi Komutanı sanık eski tuğgeneral Recep Ünal, dün başladığı savunmasını tamamladı.

Ünal, sözde atama listesinde isminin olmasıyla ilgili yapılan suçlamayı reddetti. Suçlama konusu listenin imzasız, TSK hiyerarşisine uygun olmayan bir şekilde yayımlandığını bildiren Recep Ünal, listede kendisi için de "göreve devam" ibaresi bulunduğunu söyledi.

Ünal, "Bu görevi kimse bana öncesinde veya darbe girişimi esnasında tebliğ etmemiştir. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ne gönderilmediği için de bunu ancak gece 03.00 civarında öğrendim." dedi.

Listenin hukuki bir dayanağının olmadığını savunan sanık Ünal, ismi olduğu için yapılan suçlamayı kabul etmediğini bildirdi.

Recep Ünal, operasyonel hat kullandığına yönelik iddiaları da kabul etmediğini belirterek, lehine olan delillerin karartıldığını savundu.

Suçlu olmadığını iddia eden Ünal, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

