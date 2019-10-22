Akıncı Üssü davası

Terörle mücadele harekatı kapsamında bunu yaptığını öne süren Aras, yine bu kapsamda üste bulunduğunu belirtti.

Darbe girişimini destekleyici somut hiçbir faaliyetinin bulunmadığını savunan Aras, FETÖ üyeliği dahil tarafına isnat edilen suçlara yönelik bir delil de bulunmadığını ileri sürdü. Aras, 15 Temmuz'da üs komutanı Bekir Ercan Van'ın 16.00 gibi istemesi üzerine 3 tanker uçağın hazırlanmasını sağladığını belirterek, emir verilen saatte darbe faaliyetine yönelik herhangi bir eylemin bulunmadığını kaydetti.

Aras, darbe girişiminden 23.00'te haberdar olduğunu savunarak, o gece üs içinde sorumluluk sahası dışında bir yere gitmediğini, normal mesaisinde ne yapıyorsa yine onu yaptığını, darbe faaliyeti içinde bulunmadığını ileri sürdü. Mesaiye geldiği için suçlu ilan edildiğini iddia eden Aras, böyle bir durumda o akşam üste bulunan personelin tamamının suçlu olması gerektiğini söyledi.

Darbe teşebbüsüne karışmadığını savunan Aras, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli sanık eski pilot üsteğmen Hızır Özyuva da savunmasında, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin talimatıyla uçuş yaptıklarını anlattı.

"Asena 03" çağrı adıyla 05.00 civarı gerekli izinleri aldıktan sonra kalkış yaptıklarını anlatan Özyuva, 06.30-06.45 civarı bir uçağın yakıt alımı yaptığını belirtti. Özyuva, yakıt ikmali için gelen uçağın amacının ne olduğunu bilemeyeceklerini ve darbe girişimine iştirak etmediklerini ileri sürdü.

İddia edildiği üzere telsizi kapatmadıklarını da belirten Özyuva, darbeci olsa dahi karşı unsurları duymak için telsizi kapatmayacağını vurguladı.

Duruşmaya yarın Özyuva'nın savunmasıyla devam edilmek üzere ara verildi.

