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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 19:42 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde 10. Tanker Üs Komutanlığının eski malzeme komutanı sanık yarbay Hamza Aras savunma yaptı.

Darbe girişimini destekleyici somut hiçbir faaliyetinin bulunmadığını savunan Aras, FETÖ üyeliği dahil tarafına isnat edilen suçlara yönelik bir delil de bulunmadığını ileri sürdü. Aras, 15 Temmuz'da üs komutanı Bekir Ercan Van'ın 16.00 gibi istemesi üzerine 3 tanker uçağın hazırlanmasını sağladığını belirterek, emir verilen saatte darbe faaliyetine yönelik herhangi bir eylemin bulunmadığını kaydetti.

Terörle mücadele harekatı kapsamında bunu yaptığını öne süren Aras, yine bu kapsamda üste bulunduğunu belirtti.

Aras, darbe girişiminden 23.00'te haberdar olduğunu savunarak, o gece üs içinde sorumluluk sahası dışında bir yere gitmediğini, normal mesaisinde ne yapıyorsa yine onu yaptığını, darbe faaliyeti içinde bulunmadığını ileri sürdü. Mesaiye geldiği için suçlu ilan edildiğini iddia eden Aras, böyle bir durumda o akşam üste bulunan personelin tamamının suçlu olması gerektiğini söyledi.

Darbe teşebbüsüne karışmadığını savunan Aras, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli sanık eski pilot üsteğmen Hızır Özyuva da savunmasında, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin talimatıyla uçuş yaptıklarını anlattı.

"Asena 03" çağrı adıyla 05.00 civarı gerekli izinleri aldıktan sonra kalkış yaptıklarını anlatan Özyuva, 06.30-06.45 civarı bir uçağın yakıt alımı yaptığını belirtti. Özyuva, yakıt ikmali için gelen uçağın amacının ne olduğunu bilemeyeceklerini ve darbe girişimine iştirak etmediklerini ileri sürdü.

İddia edildiği üzere telsizi kapatmadıklarını da belirten Özyuva, darbeci olsa dahi karşı unsurları duymak için telsizi kapatmayacağını vurguladı.

Duruşmaya yarın Özyuva'nın savunmasıyla devam edilmek üzere ara verildi.

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15 Temmuz Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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