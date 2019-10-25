Akıncı Üssü davası

Aslanbay, ikinci helikopterde olduğu için düğün salonunu boşaltan ve davetlileri sakinleştiren ekibin içinde bulunduğunu ileri sürerek, Abidin Ünal'ı da salondan korumaları ile çıkarken gördüğünü belirtti.

Samandıra'ya geldiklerinde Gökhan Maldar'ın, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın emniyeti ve korunması faaliyetinde görev yapacaklarını bildirdiğini anlatan Aslanbay, bir süre sonra helikopterle Moda Deniz Kulübü'ne gittiklerini söyledi.

Aslanbay, 15 Temmuz'da İstanbul Samandıra'da görev olduğu, bilgilendirmenin orada Gökhan Maldar binbaşı tarafından yapılacağının söylendiğini iddia etti.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada darbe girişiminin yaşandığı dönemde Konya'daki 135. MAK ve İHK Filo'da görevli eski üsteğmen Hüseyin Aslanbay savunma yaptı.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ünal'ın derdest edilmiş bir vaziyette bulunmadığını, binbaşı Gökhan Maldar'ın da onun yanında olmasından ötürü Hava Kuvvetleri emrinden ayrı hareket etmediklerini düşündüğünü savunan Aslanbay, kuvvet komutanı ayrıldıktan bir sonra Samandıra'ya geçtiklerini, sabah saatlerinde de Akıncı Üssü'ne indiklerini bildirdi.

Darbe girişimi olduğunu bilmiş olsa buna karşı hareket edeceğini iddia eden Aslanbay, kalkışma içinde bulunmadığını öne sürdü.

Aslanbay, darbe içerikli emir almadığını ve vermediğini, o gece kimseden de darbeyle ilgili bir şey duymadığını öne sürerek, görevine odaklandığını kaydetti.

Hüseyin Aslanbay, tahliye ve beraatini talep etti.

Sanık eski astsubay Fatih Aydemir de Konya 3. Ana Jet Üssü'nde MAK ve İHK astsubayı olduğunu belirterek, 15 Temmuz'da görev olduğu ifade edilip araçla evinden alındığını ve Samandıra'ya gittiklerini anlattı.

Aydemir, Samandıra'ya gelen ikinci ekibin Moda Deniz Kulübü'ne helikopterle gidileceği ve koruma görevi yapılacağının söylendiğini ifade ederek, saat 23.00 gibi kulüp otoparkına iniş yaptıklarını aktardı.