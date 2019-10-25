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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 19:42 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla devam edildi - Duruşmada, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın derdest edilerek, Akıncı Üssü'ne getirilmesi eyleminde yer alan eski MAK personeli savunma yaptı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada darbe girişiminin yaşandığı dönemde Konya'daki 135. MAK ve İHK Filo'da görevli eski üsteğmen Hüseyin Aslanbay savunma yaptı.

Aslanbay, 15 Temmuz'da İstanbul Samandıra'da görev olduğu, bilgilendirmenin orada Gökhan Maldar binbaşı tarafından yapılacağının söylendiğini iddia etti.

Samandıra'ya geldiklerinde Gökhan Maldar'ın, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın emniyeti ve korunması faaliyetinde görev yapacaklarını bildirdiğini anlatan Aslanbay, bir süre sonra helikopterle Moda Deniz Kulübü'ne gittiklerini söyledi.

Aslanbay, ikinci helikopterde olduğu için düğün salonunu boşaltan ve davetlileri sakinleştiren ekibin içinde bulunduğunu ileri sürerek, Abidin Ünal'ı da salondan korumaları ile çıkarken gördüğünü belirtti.

Ünal'ın derdest edilmiş bir vaziyette bulunmadığını, binbaşı Gökhan Maldar'ın da onun yanında olmasından ötürü Hava Kuvvetleri emrinden ayrı hareket etmediklerini düşündüğünü savunan Aslanbay, kuvvet komutanı ayrıldıktan bir sonra Samandıra'ya geçtiklerini, sabah saatlerinde de Akıncı Üssü'ne indiklerini bildirdi.

Darbe girişimi olduğunu bilmiş olsa buna karşı hareket edeceğini iddia eden Aslanbay, kalkışma içinde bulunmadığını öne sürdü.

Aslanbay, darbe içerikli emir almadığını ve vermediğini, o gece kimseden de darbeyle ilgili bir şey duymadığını öne sürerek, görevine odaklandığını kaydetti.

Hüseyin Aslanbay, tahliye ve beraatini talep etti.

Sanık eski astsubay Fatih Aydemir de Konya 3. Ana Jet Üssü'nde MAK ve İHK astsubayı olduğunu belirterek, 15 Temmuz'da görev olduğu ifade edilip araçla evinden alındığını ve Samandıra'ya gittiklerini anlattı.

Aydemir, Samandıra'ya gelen ikinci ekibin Moda Deniz Kulübü'ne helikopterle gidileceği ve koruma görevi yapılacağının söylendiğini ifade ederek, saat 23.00 gibi kulüp otoparkına iniş yaptıklarını aktardı.

İkinci helikopterde bulunduğunu ve indikten sonra dışarıda emniyet aldıklarını belirten Aydemir, indikten sonra dışarıda gördüğü sivilleri araçlarına bindirerek gönderdiklerini ifade etti. Aydemir, yaklaşık 45 dakika sonra da kuvvet komutanı ile korumalarının gördüğünü, Abidin Ünal'ın bağlı olmadığını ve zorlama emaresi bulunmadığını ileri sürdü.

Oradan ayrıldıktan sonra helikopterle Hava Harp Okulu'na geçtiklerini, sabah tekrar bindikleri helikopterden üç personel olarak indirilmeleri üzerine yakındaki binaya girdiklerini anlatan Aydemir, Akıncı Üssü'ne hiç gelmediğini söyledi.

Aydemir, girdikleri binada izledikleri televizyondan kalkışmayı öğrendiklerini vurgulayarak, "Kalkışmanın neresindeydik bilmiyordum." diye konuştu.

Hakkındaki FETÖ üyesi olduğuna yönelik iddiaları reddeden Aydemir, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Savunmaların ardından duruşma gelecek haftaya ertelendi.

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