Akıncı Üssü davası

Özçelik, MAK komandosu olduğunu, emir verilirse yapacağını, verilmezse verilene kadar bekleyeceğini ifade ederek, 15 Temmuz'da da komutanının verdiği kanuni emri yerine getirdiğini ve haksız yere burada bulunduğunu öne sürdü.

Konya 3. Ana Jet Üssü MAK ve İHK Filosunda 2016'da görev yapmaya başladığını anlatan Özçelik, darbe girişimi meydana geldiğinde henüz 3 aydır oranın personeli olduğunu söyledi.

"Ben burada olmayı kesinlikle hak etmiyorum. Ben şerefli bir Türk askeriyim. Vatan hainliğiyle yargılanmayı hak etmiyorum." diyen Özçelik, üzerine atılı suçları kabul etmedi.

"Ben askerim, bana verilen emirleri sorgulamam, sorgulayamam. O gün bana koruma görevi verildi. Ben de yerine getirdim." diyen Özçelik, Moda'daki düğün salonunun kamera kayıtları incelenirse o günkü tüm hal, tavır ve davranışlarının sadece koruma saikiyle olduğunun görüleceğini iddia etti.

15 Temmuz'da arazi eğitimine gitmeyi beklerken eğitimin iptal olduğunu ve İstanbul'da koruma görevi verildiğini öğrendiğini anlatan Özçelik, detayları da Samandıra'daki askeri birlikte bölük komutanından aldıklarını söyledi.

Özçelik, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın İstanbul'da olduğu, komutanımızın güvenliği kapsamında bekler görev icra edeceklerinin bildirildiğini belirterek, daha sonra verilen emir üzerine Moda'daki düğün salonuna gittiklerini aktardı.

Moda Deniz Kulübü'nde, tesisin üst tarafının denize bakan balkon kısmında gece boyunca çevre emniyeti kapsamında beklediğini, davetli ya da çalışanlar bulunmadığı için bir karmaşa da olmadığını iddia eden Özçelik, bir ara Abidin Ünal'ı korumalarıyla ayrılırken gördüğünü ileri sürdü.