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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 12:25 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, Moda Deniz Kulübü'nde derdest edilen generalleri taşıyan eski pilot Abdüssamet Kara savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasını yapan eski üsteğmen Abdüssamet Kara, olay tarihinde Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üssü'nde helikopter pilotu olarak görev yaptığını dile getirdi.

Suç işlemediği halde 3 yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğunu ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığını aktaran Kara, 15 Temmuz'da amirleri tarafından verilen emirleri uyguladığını söyledi.

Olay günü aldığı talimat doğrultusunda ikinci pilotu olduğu helikopterle Konya'dan Yalova'ya uçtuklarını belirten Kara, burada bir süre bekledikten sonra İstanbul'a geçtiklerini aktardı.

Moda Deniz Kulübü'nden generallerin alıkonulmasıyla suçlandığını hatırlatan Kara, burada helikopterden inmediği ve uçuş kabininde kalmaya devam ettiği için neler olduğundan habersiz olduğunu savundu.

Sabah saatlerinde İstanbul'dan Akıncı Üssü'ne geldiklerini bildiren Kara, konusu suç teşkil eden bir eyleminin bulunmadığını ve darbe girişiminde yer almadığını iddia etti.

Esasa ilişkin mütalaayı kabul etmediğini ve FETÖ üyesi olmadığını kaydeden Kara, beraatini istedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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Akıncı Üssü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

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