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Akıncı Üssü davası sanık savunmalarıyla devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 16:59 | Son Güncelleme

Akıncı Üssü davası sanık savunmalarıyla devam etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, savunma yapan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın koruması eski astsubay Gökhan Gerboğa, emir üzerine İstanbul'a giderek Ünal'ın emniyetini aldığını iddia etti. Sanıklardan eski astsubay Fatih Kahraman'la buluşup Fenerbahçe Orduevi'ne gittiklerini, oradan bir helikopterle Ünal'ın bulunduğu Moda Deniz Kulübüne geçtikleri anlatan Gerboğa, daha sonra Ünal ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Akıncı'daki 141. Filoya hareket ettiklerini belirtti.

Abidin Ünal'a karşı zor kullanmadığını, tehdit etmediğini ve askerliğe aykırı bir davranışta bulunmadığını ileri süren Gerboğa, Akıncı Üssü'nde gözaltına alınmadığını, Konya 3. Ana Jet Üssü'ndeki görevine devam ettiği sırada gözaltı işlemi yapıldığını söyledi.

Cezalandırılması yönündeki mütalaayı kabul etmediğini, hiçbir örgüte üye olmadığını savunan Gerboğa, "Benim görevim, Abidin Ünal'ı korumaktı. Komutana zarar gelmeden Akıncı Üssü'ne ulaşmasını sağladım." dedi. Gerboğa, Moda Deniz Kulübü'nde silahını komutanın bulunduğu masaya doğrulttuğu iddiasını da kabul etmedi.

Gökhan Gerboğa, Konya'daki FETÖ soruşturması kapsamında itiraflarda bulunan bir sanığın kendisine yönelik örgüt üyesi olduğu beyanını kabul etmediğini belirterek tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

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