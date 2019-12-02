Akıncı Üssü davası sanık savunmalarıyla devam etti

Geceyi Hava Harp Okulunda geçirdikten sonra gün boyu Ünal'ın programını takip ettiğini anlatan Akçınar, komutanın, akşam saatlerinde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününe katılmak üzere Fenerbahçe Orduevi'ne geçmesinin ardından, düğüne davetli olmadığı için, eşi ve çocuklarını bıraktığı kardeşinin Sancaktepe'deki evine geçtiğini aktardı.

15 Temmuz'da gerçekleştirilen bir inceleme gezisinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'a refakat etmekle görevlendirildiğini belirten Akçınar, bu nedenle ailesiyle birlikte 14 Temmuz Perşembe günü özel aracıyla Ankara'dan İstanbul'a gittiğini söyledi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Genelkurmay'da silahlı çatışma haberlerini görünce önce Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini, ardından da düğündeki komutanları aradığını ancak ulaşamadığını ileri süren Akçınar, bunun üzerine düğün salonuna gidip komutanların yanında bulunmanın ve onların emirlerini almanın doğru olduğunu değerlendirdiğini ifade etti.

Kardeşinin kayın biraderinden kendisini düğünün yapılacağı yere arabayla götürmesini rica ettiğini, ancak trafiğin kilitlendiğini ve gidemediklerini belirten Akçınar, yanındaki kişinin iş yerinin yakın olduğunu söylemesi üzerine iş yerine geçip gelişmeleri buradan takip ettiğini öne sürdü.

Akçınar, 16 Temmuz'da saat 10.00 civarında eşi ve çocuklarının yanına gittiğini, saat 11.00'de yola çıkıp saat 17.00 gibi Ankara'ya geldiğini kaydetti.

Tümgeneral İsmail Güneykaya'yı arayıp durumu anlattığını ve konutta olduğunu aktardığını dile getiren Akçınar, pazartesi ve salı günü normal mesaisine gittiğini, salı günü görevi başındayken Merkez Komutanlığından gelen ekiplerce gözaltına alındığını kaydetti.